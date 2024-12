Sigmar Solbach sollte mal "Das Traumschiff"-Kapitän werden

Bereits seit 2019 steht Florian Silbereisen (43) am Steuer des Traumschiffs. Er löste Kapitän Sascha Hehn (70) ab, der wiederum der Nachfolger von Siegfried Rauch (✝85) war. Aber eigentlich hatte die Produktion noch jemand ganz anderes im Blick, als Siegfried sich in den Ruhestand begab. Wie Sigmar Solbach (78) zu Gast bei "Riverboat" ausplauderte, hatte "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann nämlich ihn gebeten, sich für den Kapitänsposten bereitzuhalten. "Wir waren sehr gut befreundet. Ich habe viel mit ihm gearbeitet. Und er sagte: 'Wärest du bereit, im Notfall den Kapitän zu spielen?'", erinnerte der Schauspieler sich. Sigmar zögerte nicht und sagte natürlich zu.

Ein offizielles Gespräch sei das aber nie gewesen – nur eine Bitte unter Freunden. Dennoch wurde er darauf vorbereitet, das Steuer zu übernehmen. "Ich habe sogar schon meine Uniform probiert, meine Mütze. Das war ihm ganz wichtig", erzählte Sigmar. Allerdings blieb Siegfried noch ganze vier Jahre Teil des "Traumschiffs". Als er sich dann zurückzog und die Stelle frei war, entschied sein potenzieller Nachfolger sich gegen die Rolle. Stattdessen wurde Sascha besetzt. "Ich habe zu Wolfgang gesagt: 'Pass auf, ich komme jetzt auch langsam ins Rentenalter und den Scherz will ich der Presse nicht präsentieren, dass jetzt der nächste Renten-Kapitän antritt'", erklärte der 78-Jährige. Heute sei er aber froh darüber, denn sonst hätte er vielleicht nicht die Projekte machen können, die er statt des "Traumschiffs" realisierte.

"Das Traumschiff" scheint Sigmar aber dennoch aufmerksam zu verfolgen. Mit dem heutigen Kapitän Florian ist er aber nicht so zufrieden. Vergangenes Jahr machte er in einem Interview mit Revue Heute deutlich, dass er finde, der Schlagerstar sei nur aus einem Grund Teil der Filme. "Silbereisen ist ein Quotenkind, auch beim 'Traumschiff'. Das finde ich nicht gut. So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig", wetterte der Darsteller aus "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen". Er finde, dass Florian zwar ein guter Mensch und Entertainer sei, aber bei weitem kein guter Schauspieler.

Siegfried Rauch in "Das Traumschiff" 2001

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

