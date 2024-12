Simon Cowell teilt seltenen Vater-Sohn-Moment mit Eric

Musikmogul Simon Cowell (65) hat sich in einem rührenden Instagram-Post von einer privaten Seite gezeigt. Gemeinsam mit seinem Sohn Eric (10) genoss er einen sonnigen Pool-Tag, an dem die beiden sich ein Wettrennen auf motorisierten Sea Scootern lieferten. Während der 65-Jährige scherzend über technische Probleme klagte, setzte sich der Nachwuchs klar durch und jubelte: "Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen!" Simons Lebensgefährtin Lauren Silverman (47) fungierte dabei als Schiedsrichterin und gab mit einem Countdown den Startschuss für das Vater-Sohn-Duell.

Das herzerwärmende Video zog zahlreiche positive Reaktionen von Fans nach sich, die Simons Hingabe als Vater bewunderten. "Das ist so bezaubernd. Deine größte Errungenschaft ist es, Vater geworden zu sein", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Genießt die Zeit miteinander – sie wachsen so schnell!" In typischer humorvoller Manier erklärte Simon im Begleittext zum Video: "Ich finde immer noch, dass ich gewonnen habe!" Wo sich das Rennen ereignete, blieb unklar, doch der Musikproduzent und seine Familie könnten sich in einem seiner Anwesen in Los Angeles oder Barbados aufhalten, wo er traditionell Weihnachten verbringt.

Simon und Eric verbindet nicht nur ein enger familiärer Draht, sondern auch die Leidenschaft für wohltätige Zwecke. So kündigte Simon laut Daily Mail vor Kurzem bei einer Charity-Veranstaltung der Katie Piper (41) Foundation an, dass sein Sohn sich in Zukunft stärker für gemeinnützige Projekte engagieren werde. Der 65-Jährige betont immer wieder, wie stolz er auf seinen Sohn ist – auch wenn dieser wahrscheinlich nicht in seine musikalischen Fußstapfen treten wird.

Getty Images Simon Cowell, Sohnemann Eric Philip und Partnerin Lauren Silverman

Getty Images Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022

