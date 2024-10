Simon Cowell verlässt BGT nach tragischem Tod von Liam Payne

Simon Cowell (65) trauert um seinen Freund Liam Payne (✝31), der am Mittwochabend tragischerweise verstarb. Simon war im Jahr 2010 Juror bei der Castingshow The X-Factor, die Liam mit seinen One Direction-Band-Kollegen gewann. Nun nimmt sich die Fernsehpersönlichkeit eine Auszeit. Vor wenigen Tagen sagte der Juror die derzeitigen "Britain's Got Talent"-Castings kurzfristig ab. Wie The Sun jetzt berichtet, hat der TV-Juror auch nicht vor, in nächster Zeit zurückzukehren. Laut einem Informanten der Zeitung wolle er die Dreharbeiten unterbrechen, um sich eine Pause zu nehmen, um zu trauern.

Liam und Simon verband eine enge Freundschaft. "Simon hat Liam sehr geliebt und stand seiner Familie sehr nahe, mit der er sich sicher auch privat austauschen wird", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Er hielt es nicht für richtig, mit den Dreharbeiten zu 'Britain's Got Talent' fortzufahren." Er sei dazu einfach nicht "in der richtigen Verfassung". Die anderen Juroren Alesha Dixon (46), Amanda Holden (53) und KSI werden die Dreharbeiten für die TV-Show fortsetzen. Simons Jurorenplatz wird laut Insiderinformationen von dem italienischen Choreografen Bruno Tonioli (68) übernommen.

Liam schied damals bei "The X-Factor" eigentlich verfrüht aus. Doch Simon erkannte sein Talent. Der damalige Juror und Produzent paarte Liam zusammen mit Louis Tomlinson (32), Niall Horan (31), Harry Styles (30) und Zayn Malik (31) und es entstand die Boyband One Direction. Neun Monate später erschien ihre erste gemeinsame Single "What Makes You Beautiful" – und es begann eine echte Erfolgsgeschichte. Zusammen erzielten die Sänger mehrere Nummer-eins-Hits und verkauften weltweit über 70 Millionen Singles.

Getty Images Bruno Tonioli, Alesha Dixon, Amanda Holden and Simon Cowell im April 2016

Getty Images One Direction im Dezember 2014

