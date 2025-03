Simon Cowell dachte während TV-Show, dass er sterben wird

Simon Cowell (65) hat kürzlich in einem Interview verraten, dass er während eines gefährlichen Stunts in der Show "Britain’s Got Talent" dachte, er würde sterben. Der Musikmogul wurde dabei vom Kandidaten Kranthi Kumar Panikera, bekannt als "Drill Man", auf die Bühne gebeten. Dieser führte einen waghalsigen Trick vor: Mit einem Vorschlaghammer zerschlug er Wassermelonen, die nur wenige Zentimeter neben Simons Kopf platziert waren. Die Co-Jurorinnen Amanda Holden (54) und Alesha Dixon (46) forderten das Team auf, die gefährliche Aktion zu stoppen, da es für alle Zuschauer offensichtlich war, wie knapp das Ganze ablief. "Ich dachte wirklich, meine Tage wären gezählt", sagte Simon im Interview mit Mirror.

Simon erinnerte sich daran, wie nah er sich dem Tod gefühlt hatte: "Ich dachte wirklich: Das war’s. Es ist vorbei." Er erklärte weiter, wie sehr ihn das erhöhte Adrenalin des Kandidaten beunruhigte: "Der Typ schwitzte so stark und rutschte auf der Bühne aus. Als ich sah, wie er die Kontrolle zu verlieren drohte, dachte ich nur, dass ich so etwas nicht machen sollte." Der Kandidat war zudem kein Unbekannter, sondern ein indischer Abenteurer, der für seine spektakulären Stunts bereits vier Guinness-Weltrekorde hält.

Es ist nicht das erste Mal, dass Simon einer lebensgefährlichen Situation knapp entkam. Bereits 2020 erlitt der Showmaster schwere Verletzungen bei einem E-Bike-Unfall, nach dem er zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen musste. Trotz der Risiken wagte er sich später erneut aufs Rad, nur um 2022 einen weiteren Sturz in Malibu zu erleben. Gegenüber seiner Ex-Partnerin Terri Seymour verriet Simon in einem Interview jedoch, dass das Fahrradfahren für ihn eine der kreativsten Phasen seines Tages sei. "Ich fahre immer noch jeden Tag etwa 16 Kilometer – auch wenn ich dafür zweimal bezahlen musste", so Simon bei ExtraTV.

Getty Images Bruno Tonioli, Alesha Dixon, Amanda Holden and Simon Cowell im April 2016

MEGA Simon Cowell, Castingshow-Juror