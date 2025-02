Nach Tod von Liam Payne: Simon Cowell war 'untröstlich'

Der Tod von Liam Payne (✝31), der im Oktober 2024 nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben kam, hat Musikmogul Simon Cowell (65) tief getroffen. Nach der tragischen Nachricht brach der ehemalige X-Factor-Juror laut seiner guten Freundin Sinitta (61) in Tränen aus und war tagelang untröstlich. "Er war absolut am Boden zerstört", berichtete die Sängerin kürzlich in einem Podcast und beschreibt, wie ungewöhnlich emotional Simon reagierte. Der 65-Jährige nahm auch an der Beerdigung des One-Direction-Stars teil und spendete der trauernden Familie, darunter Liams Eltern und seiner Ex-Partnerin Cheryl Cole (41), Trost.

Als Juror bei der Castingshow "X Factor" hatte Simon maßgeblich zur Entstehung der Boyband "One Direction" beigetragen, was die Nachricht über Liams Tod für ihn noch schwerwiegender machte. Die Kritik einiger Fans, Simon hätte Liam damals zu großen Druck ausgesetzt, belastete ihn nach Angaben von Sinitta zusätzlich. Simon selbst gab in einem emotionalen Statement seiner Trauer Ausdruck und erinnerte sich an Liams außergewöhnliche Talente, seinen Humor und die tiefe Verbundenheit zu seinen Fans. "Liam, ich bin am Boden zerstört. Mit gebrochenem Herzen. Und ich fühle mich leer. Und ich möchte, dass du weißt, wie viel Liebe und Respekt ich für dich empfinde. Jede Träne, die ich vergossen habe, ist eine Erinnerung an dich", schrieb er auf Instagram.

Bereits direkt nach seinem Castingshow-Erfolg bei "X Factor" 2010 hatte Liam öffentlich über den Druck gesprochen, der mit dem Ruhm einherging. Mit Juror Simon war er bis zuletzt in Kontakt geblieben. Noch einige Monate vor seinem Unfalltod besuchte Liam Simon und dessen Familie. Simon schrieb dazu: "Du hast mich letztes Jahr besucht. Nicht für ein Treffen. Nur um zu sitzen und zu reden. Und wir schwelgten in Erinnerungen an all die schönen Zeiten, die wir zusammen hatten. Und wie stolz du warst, Vater zu sein. Nachdem du gegangen warst, wurde ich daran erinnert, dass du immer noch der süße, freundliche Junge bist, den ich vor all den Jahren kennengelernt hatte."

Gareth Cattermole/Getty Images Liam Payne, Simon Cowell und Nicole Scherzinger (v.r.) bei den BRIT Awards 2017

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010