Simon Cowell will Sohn Eric nicht bei Musikkarriere helfen!

Er hat es geschafft! Über die Jahre konnte sich Simon Cowell (64) einen Namen in der Musikbranche machen. Unter anderem war er als Produzent und A&R-Berater für Sony Music tätig. Große Bekanntheit erreichte er außerdem als Juror in den TV-Sendungen The X-Factor oder America's Got Talent. Simon ist in der Industrie bestens vernetzt – sein Sohn Eric soll von seinen Kontakten jedoch nicht profitieren.

"Wenn er zu mir sagen würde, 'Ich möchte das machen, was du gemacht hast', würde ich ihn ermutigen, aber ich würde ihm auch sagen: 'Du musst ganz unten anfangen, so wie ich. Du wirst nicht sofort einen Job als Produzent bekommen'", erklärt Simon im Interview mit Fox News. Bisher äußerte Eric jedoch nicht den Wunsch, in die Fußstapfen seines Papas zu treten. "Er interessiert sich sehr für Tiere. Er könnte Tierarzt werden oder etwas mit Meerestieren zu tun haben, ich weiß nicht", mutmaßt der TV-Star über den möglichen Karriereweg seines Sohnes.

In seiner Rolle als Papa geht Simon richtig auf. "Vater zu sein, ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe jede Sekunde, die ich mit ihm verbringe", schwärmte er in seiner Show "Britain's Got Talent". Auch weitere Kinder würde der 64-Jährige nicht ausschließen.

Getty Images Simon Cowell, TV-Star

Getty Images Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022

Getty Images Simon Cowell im September 2022

