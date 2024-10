"Mein Herz ist gebrochen": Simon Cowell verabschiedet Liam

Simon Cowell (65) kannte Liam Payne (✝31) so gut wie nicht viele Menschen. Der Musikmogul war derjenige, der Liam und den Rest der One Direction-Jungs 2010 bei The X Factor betreute und sie anschließend als Boyband unter Vertrag nahm. Nach der erschreckenden Nachricht über Liams tragischen Tod veröffentlicht er seine Gefühle in einem emotionalen Brief auf Instagram: "Ich bin am Boden zerstört. Mein Herz ist gebrochen und ich fühle mich leer. Und ich will, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe und was für einen Respekt ich vor dir habe. Jede Träne, die ich vergieße, ist eine Erinnerung an dich."

Der Musikproduzent beschreibt, wie er den 31-Jährigen immer in Erinnerung behalten wird: "Du warst so freundlich, lustig, süß, bedacht, talentiert, bescheiden und fokussiert." Vergangenes Jahr habe er mit dem "Teardrops"-Interpreten zusammengesessen und mit ihm über seinen Sohn gesprochen. Liam habe ihm erzählt, wie stolz er sei, der Vater des kleinen Bears zu sein. "Ich habe Bear getroffen, er hat dein Lächeln und das gleiche Funkeln in den Augen, das auch du hast", beschreibt Simon und fügt hinzu: "Er wird so stolz auf alles sein, was du erreicht hast. Und wie du es erreicht hast." Wie Mirror von einer Quelle erfahren haben will, habe die TV-Bekanntheit sich bereits mit Cheryl Cole (41) – Liams Ex und Mutter seines Kindes – in Verbindung gesetzt, um ihr seine Unterstützung in dieser schweren Zeit anzubieten.

Am vergangenen Donnerstag verbreitete sich die Nachricht über Liams Ableben wie ein Lauffeuer. Der Sänger stürzte in einem Hotel in Buenos Aires vom Balkon – er war sofort tot. Nachdem kurz nach dem Vorfall noch nichts Genaueres zu den Umständen gesagt werden konnte, hat die vorläufige Autopsie inzwischen ein paar Erkenntnisse ans Licht gebracht. Laut Berichten von TMZ hat die argentinische Polizei angegeben, dass Liam "vom Balkon seines Zimmers gesprungen" sei. Aufnahmen, die das Nachrichtenportal veröffentlichte, zeigten ein Bild der Zerstörung sowie offen herumliegende Substanzen. Dass Liam unmittelbar vor seinem Tod Drogen konsumiert hat, kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der toxikologische Bericht steht jedoch noch aus.

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010

Getty Images Liam Payne im November 2013