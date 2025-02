Katie Price erinnert sich an geheimen Kuss mit Simon Cowell

Zwischen Katie Price (46) und Simon Cowell (65) hat es einmal heftig gefunkt – zumindest für einen kurzen Moment. In einem aktuellen Interview mit The Sun erinnerte sich Katie an einen geheimen Kuss der beiden nach den Comedy Awards 2003 in London. Katie, damals ein aufstrebender Star in der Glamourwelt, sei nach der Preisverleihung in Simon Cowells luxuriöses Anwesen in Holland Park eingeladen worden. "Wir kannten uns schon vorher", erklärte Katie, die Simon bereits als 17-Jährige durch ihren damaligen Manager getroffen hatte. Auf die Frage, ob Simon ein guter Küsser sei, antwortete sie neckisch: "Das bleibt mein Geheimnis."

Weiter gab Katie preis, dass sie auch die Nacht mit Simon verbracht habe. Dieses Geständnis machte sie aber auch schon 2017 in einem Interview mit The Sun On Sunday, wobei das TV-Sternchen jedoch betonte, dass nichts passiert sei. "Meine Mutter hat mir schon früh mitgegeben, dass man mit so etwas warten sollte, wenn einem jemand wirklich etwas bedeutet", sagte sie. Dennoch schien Katie beeindruckt: "Er hatte eine wirklich behaarte Brust und es fühlte sich an, als wäre ich zum ersten Mal mit einem richtigen Mann im Bett."

Die Beziehung zwischen Katie Price und Simon Cowell blieb aber auch nach den gemeinsamen Stunden rein freundschaftlich. Dennoch verrät die Episode einiges über Katies Vergangenheit und ihren Umgang mit Liebesgeschichten. Die Reality-TV-Ikone, die aus gescheiterten Ehen hervorgegangen ist, beschreibt Männer heute als Problem für ihren bisherigen Lebensweg: "Ich habe die falschen Männer ausgewählt", erklärte sie gegenüber The Sun. Nach eigener Aussage habe Katie inzwischen aber viel über ungesunde Beziehungen gelernt und fühle sich durch ihre neu gewonnene Klarheit gestärkt. "Nachdem ich nun eine Therapie gemacht habe, kann ich die Anzeichen erkennen und begreifen, was ungesunde Beziehungen sind. Ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl und freue mich, wenn ich abends nach Hause komme", erklärte sie optimistisch und selbstbewusst.

