Das war das letzte Treffen von Liam Payne (†31) und Simon

Der Tod von Liam Payne (✝31) geht vielen Menschen immer noch sehr nahe: Der One Direction-Star war vergangene Woche auf tragische Weise verstorben. Auch einer der vier Brüder seines Mentors Simon Cowell (65) zeigt sich nun bestürzt über den Verlust des Sängers – und offenbart gleichzeitig, wann der Musikmogul ihn zuletzt sah. "Wir sind am Boden zerstört. Ich fühle auch mit Simon. Er hat sich vor ein paar Monaten mit Liam getroffen, als Liam [seinen Sohn] Bear (7) in sein Haus in den Cotswolds mitnahm und Bear mit seinem Sohn Eric spielte", erzählt Tony Cowell gegenüber Closer.

Darüber hinaus empfinde der 74-Jährige auch sehr viel Mitgefühl für Cheryl Cole (41), die Ex-Freundin des "Teardrops"-Interpreten, mit der dieser einen siebenjährigen Sohn hatte. "Ich weiß, dass Liam nie aufgehört hat, sie und Bear zu lieben. Es wird so schwer für sie sein. Ich kann mir ihren Schmerz nicht vorstellen", betont Tony. Daneben sei aber auch Louis Walsh (72) am Boden zerstört, der während Liams Teilnahme bei The X-Factor in der Jury saß. "Er sagte mir: 'Liam hatte diese Star-Qualität an ihm. Ich werde ihn vermissen'", offenbart der Autor.

Die Nachricht über den Tod des einstigen Boyband-Mitglieds erreichte die Welt am vergangenen Mittwoch. Liam war durch einen Sturz aus dem dritten Stock eines argentinischen Hotels ums Leben gekommen. Wie ABC News berichtete, stand er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss eines Gemisches aus verschiedenen Drogen. Erste Ergebnisse des toxikologischen Tests wiesen nach, dass der 31-Jährige "pinkes Kokain", also eine Mischung aus Methamphetamin, Ketamin und der Partydroge MDMA in seinem Körper hatte. Bislang ist die Autopsie jedoch noch nicht vollständig beendet – was bedeutet, dass sein Leichnam weitere 10 bis 15 Tage in Argentinien verbleiben wird.

John Phillips /Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den "BRIT Awards" 2018

Getty Images Liam Payne, Sänger

