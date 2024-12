So cool feiern Chris Hemsworth und seine Familie Weihnachten

Auch im sommerlichen, sonnigen Australien ist die Weihnachtszeit eingebrochen. Wie Elsa Pataky (48) und Chris Hemsworth (41) jetzt zeigen, gehört auch auf der Südhalbkugel ein Weihnachtsbaum dazu – und passende Pyjamas für die ganze Familie! Also zumindest bei dem Schauspieler und seiner Sippe. Auf einem Foto, das die Frau des "Thor"-Darstellers auf Instagram teilt, zeigen sie sich nun in den gemütlichen Outfits. Dabei grinsen die beiden Söhne des Hollywood-Pärchens gut erzogen in die Kamera, während ihre Schwester eine lustige Grimasse zieht. Chris selbst hampelt im Hintergrund des Schnappschusses herum. "Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten", wünscht die Reitsportlerin ihren Followern dazu.

Die Fotos der Familie kommen bei ihren Fans richtig gut an. Besonders die Pyjamas ziehen dabei natürlich jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. "Chris ist sich echt für nichts zu schade! Ihr seid eine wundervolle Familie", schreibt ein User, während andere Nutzer ihre eigenen Weihnachtswünsche an die Familie kommentieren und schwärmen: "Ihr seht alle so toll und so glücklich aus!" oder auch "Ihr seid die niedlichste Familie überhaupt!" Das einzige Familienmitglied, das in dem Foto fehlt, ist der kleine tapsige Welpe – ein deutscher Schäferhund, den Chris und Elsa erst vor wenigen Tagen in die Familie geholt haben.

Für Chris ist die Zeit mit seinen Kindern unglaublich wichtig. Immer wieder schwärmt er im Netz davon, wie sehr er seine Kids liebt. Erst vor Kurzem teilte er einige Fotos von sich und seinen Sprösslingen mit großen Surfbrettern unter den Armen. In Australien ist gerade Sommer und das nutzt die ganze Bande gerne aus. "Es gibt nichts Besseres, als mit meinen Jungs früh am Morgen zum Strand zu wandern und zu surfen", schrieb der Schauspieler dazu. Dahinter setzte er ein kleines rotes Herz-Emoji.

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und ihr Hund im Dezember 2024

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit sienem Sohn, Dezember 2024

