Chris Hemsworth und Elsa begrüßen pelziges Familienmitglied

Chris Hemsworth (41) und Elsa Pataky (48) beglücken ihre Fans im Netz mit einer niedlichen Ankündigung – die Schauspieler haben Familienzuwachs bekommen! Mit einer Reihe von zuckersüßen Fotos auf Instagram stellt die dreifache Mutter die kleine Fellnase vor und schreibt: "Unser neues Familienmitglied – ein wunderschöner Schäferhund. Wir sind ganz verliebt." Auf den Schnappschüssen guckt der kleine Hund unter anderem verspielt in die Kamera. Auf einem anderen Foto hält Elsa den tapsigen Vierbeiner überglücklich im Arm. Man könnte meinen, dass sowohl Mensch als auch Tier in die Kamera lächeln.

Auch Chris und Elsas Fans sind von der niedlichen Bilderreihe ganz entzückt. "Diese Fotos sind so bezaubernd, ich bin verliebt", freut sich ein Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Der süßeste Deutsche Schäferhund, den ich je gesehen habe." Auf welchen Namen der tapsige Schäferhundwelpe hört, verrät Elsa allerdings nicht. Ein Fan schlägt vor, den Hund Thor zu nennen– passend zur Rolle seines jetzigen Besitzers Chris.

Elsa ist tierlieb, durch und durch. Nicht nur Hunde haben es der "Interceptor"-Bekanntheit angetan, auch Pferde haben einen festen Platz in ihrem Herzen. Regelmäßig nimmt die 48-Jährige an Reitturnieren teil. Erst vor wenigen Wochen teilte sie Bilder von sich und einem Pferd während eines Wettkampfes auf Social Media. Dazu schrieb sie: "Nichts macht mehr Spaß, als mit Indi an den Wochenenden auf Wettbewerbsveranstaltungen zu gehen. Es gibt nichts Besseres, als im Cross-Country mit Indi zu kämpfen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworths Hund im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und ihr Hund im Dezember 2024

Anzeige Anzeige