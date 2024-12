Manuel Neuers skurriler Weihnachtsbaum überrascht Fans

Manuel Neuer (38) sorgte mit einem ungewöhnlichen Weihnachtsgruß auf Instagram für Aufsehen. Der Torwart des FC Bayern zeigte sich am ersten Weihnachtsfeiertag vor einer besonderen Dekoration: einem ungewöhnlichen "Weihnachtsbaum-Gestell". Im schwarzen Anzug posierte er mit einem Lächeln vor dem Metallgestell, das oben wie eine traditionelle Tanne geschmückt war, nach unten jedoch minimalistisch nackt blieb. Zu dem Foto schrieb Neuer: "Frohe Weihnachten und schöne Feiertage" – ein Gruß, der sowohl Bewunderung als auch kritische Kommentare auslöste.

Während einige Follower Neuers Gruß freudig erwiderten, konnten andere sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen. Besonders das unkonventionelle Design des Baums rief Verwunderung hervor. Ein Nutzer fragte scherzhaft: "Ist das euer Christbaum, oder was?", während ein anderer das Design schlicht nicht verstehen konnte: "Merry Christmas – aber was ist das für ein Baum?" Ein besonders sarkastischer Kommentar spielte auf Neuers Einkommen an und fragte: "Kumpel, ich dachte, du verdienst 20 Millionen pro Jahr?" Doch trotz der gemischten Reaktionen dürfte dem Nationalkeeper die Meinung der User wenig ausgemacht haben, denn sein Fokus lag auf einem bedeutungsvolleren Ereignis.

Für Manuel Neuer war es nämlich ein ganz besonderes Weihnachtsfest: sein erstes als Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Anika feierte er die Feiertage mit Sohn Luca, der im März zur Welt gekommen war. In einem Interview im Sommer hatte Neuer glücklich erzählt, wie sehr er sich über den Familienzuwachs freue, auch wenn die Nächte manchmal kürzer ausfielen. Die Geburt seines Sohnes markierte einen Meilenstein im Leben des sonst so erfolgsverwöhnten Weltmeisters von 2014 – und offenbar gibt es für den Keeper nichts Wertvolleres als die gemeinsamen Momente mit seiner Familie, sei es zu Weihnachten oder im Alltag.

Anzeige Anzeige

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer, Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer im März 2024 mit seinem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige