Anika Neuer genießt ihre neue Rolle als Mama in vollen Zügen

Anika (24) und Manuel Neuer (38) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im März durften der ehemalige DFB-Kapitän und seine Ehefrau ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Mit seinem Familienglück hält sich das Paar seither allerdings ziemlich bedeckt. Nun ist jedoch ein neues Foto auf Instagram aufgetaucht, das Anika beim Spaziergang mit ihrem Söhnchen Luca am Tegernsee zeigt.

Die Aufnahme stammt von Anikas enger Freundin Sophia Schneiderhan, die das Bild auf ihrem Profil teilte. Darauf ist Anika von hinten zu sehen, wie sie ihren kleinen Sohn im Kinderwagen entlang des malerischen Tegernsees schiebt. In einen pinken Sweater gehüllt, mit schwarzen Leggings und einer kuscheligen Weste, genießt sie sichtlich den Spaziergang in der klaren Herbstluft. Sophia, die Partnerin von Michael Ballack (48), kommentierte dazu: "In bester Gesellschaft", worauf die 24-Jährige liebevoll antwortete: "Mit dir immer." Die Freundschaft zwischen Anika und Sophia verbindet nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Partner, die beide einst für die Nationalmannschaft spielten.

Für Anika und Manuel ist der Tegernsee ein ganz besonderer Ort: Hier gaben sie sich im November 2023 im engsten Kreis das Jawort. Um ungestört zu bleiben und nicht von anderen Paaren erkannt zu werden, beantragten sie eine Sondergenehmigung für eine Trauung an einem Sonntag. Für den 38-Jährigen ist es die zweite Ehe: Von 2017 bis 2020 war er mit der Dressurreiterin Nina Weiss verheiratet.

Instagram / sophia.schneiderhan Anika Neuer mit ihrem Sohn, November 2024

Getty Images Manuel Neuer im Oktober 2024

