"Ozempic Santa": Elon Musk gibt Einblick in sein Weihnachten

Wie feiert eigentlich Elon Musk (53) Weihnachten? Falls sich diese Frage schon mal irgendjemand gestellt haben sollte, gibt es nun die Antwort darauf. Der Tesla-Boss teilte auf X einen kleinen Einblick in die vergangenen Weihnachtsfeiertage. In einem Santa-Kostüm posiert der Unternehmer gut gelaunt vor einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Zu dem Schnappschuss schreibt Elon: "Wie Kokain-Bär, aber Santa und Ozempic! Eigentlich Mounjaro, aber das hat nicht den gleichen Klang." Ozempic und Mounjaro sind zwei Medikamente, die Menschen bei ihrer Gewichtsreduzierung helfen, wobei Ozempic zweckentfremdet wurde. Denn dieses Mittel ist eigentlich für Diabetespatienten gedacht.

Elons Fans feiern den seltenen Einblick in sein Privatleben. "Großartig, ich hoffe, du hattest ein tolles Weihnachtsfest mit deiner Familie", kommentiert beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und tippt: "Wow, das ist total toll und wunderschön – fröhliche Weihnachten." Die elf Kinder von Elon gehen an den Feiertagen offenbar auch nicht leer aus. Unter dem in Silber und Gold geschmückten Weihnachtsbaum liegen einige Geschenke, die noch ungeöffnet sind. Mit wem der Milliardär seine Feiertage verbracht hat, ist allerdings nicht bekannt.

Insgesamt hat Elon sogar zwölf Kinder gezeugt. Eines ist aber bereits verstorben. Fünf Kinder bekam der 53-Jährige mit seiner ersten Ehefrau Justine Wilson. In ihrer Beziehung durften die beiden einmal Zwillinge und einmal Drillinge begrüßen. Es folgten drei Kinder mit Claire Boucher, die besser unter dem Namen Grimes (36) bekannt ist. Mit Shivon Zilis, die Managerin bei seinem Unternehmen Neuralink, bekam Elon noch einmal Zwillinge. Im Juni dieses Jahres soll der Familienvater dann ein weiteres Kind mit seiner Mitarbeiterin bekommen haben, wie Bloomberg berichtete.

Anzeige Anzeige

X / elonmusk Elon Musk im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Twitter / Walter Isaacson Shivon Zilis und Elon Musk mit ihren Zwillingen Strider und Azure

Anzeige Anzeige

Anzeige