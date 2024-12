Rapper OG Maco stirbt mit 32 Jahren nach Schussverletzungen

Es sind traurige Nachrichten aus der Musikwelt: OG Maco ist im Alter von 32 Jahren an den Folgen einer Schussverletzung verstorben. Wie TMZ berichtet, soll der Rapper vergangene Nacht im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Los Angeles seinen letzten Atemzug gemacht haben. Seit dem 12. Dezember soll sich der Musiker bereits in stationärer Behandlung befunden haben, nachdem er sich eine Schusswunde am Kopf zugezogen hatte.

OG Macos Familie meldete sich bereits vor einigen Tagen auf Instagram zu Wort und setzte die Fans des Rappers über den aktuellen Stand in Kenntnis. "Wir wollen OG Macos Fans, Freunde und Unterstützer informieren, dass er sich aktuell in einem kritischen Zustand befindet, aber stabil ist. Er bekommt die bestmögliche Behandlung und wir versuchen, zuversichtlich zu bleiben", hieß es auf Instagram.

Die Musik begleitete OG Maco bereits seit seiner Jugend. Gemeinsam mit Freunden gründete er eine Hardcore-Punk-Band namens Dr. Doctor. Seinen ersten kleinen Erfolg erzielte er 2014 mit dem Lied "Road Running", das sich zu einem regionalen Hit entwickelte. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm schließlich mit der Single "U Guessed It". Der Song ermöglichte OG Maco sogar einen Vertrag bei dem Indie-Label Quality Control Music.

Instagram / ogxmaco OG Maco, Rapper

