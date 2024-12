So feierte schwangere Gypsy-Rose Blanchard Weihnachten

Gypsy-Rose Blanchard (33) und ihr Lebensgefährte Ken Urker haben das Weihnachtsfest 2024 mit einer besonderen Botschaft gefeiert. Es war ihr letztes Weihnachten zu zweit, bevor die beiden Eltern werden. Die "Gypsy Rose: Life After Lockup"-Darstellerin und ihr Partner teilten an Heiligabend ein gemeinsames Foto auf Instagram. Gypsy, die stolz ihren Babybauch präsentiert, steht vor einem geschmückten Weihnachtsbaum, während Ken sie liebevoll umarmt. Auch ihr Vater Rod Blanchard und ihre Stiefmutter Kristy Blanchard sind auf dem Bild zu sehen. "Ein unvergesslicher Dezember! Fröhliche Weihnachten euch allen" , schrieb Ken zu dem Foto. Das Paar erwartet bereits nächsten Monat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Dieses Weihnachtsfest ist aber nicht nur aufgrund der nahenden Geburt besonders. Es ist auch das erste, das Gypsy und Ken nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis zusammen verbringen. Die 33-Jährige wurde im Dezember 2023 freigelassen, nachdem sie eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hatte. Gypsy, die Opfer des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms ist, saß wegen Beihilfe zur Ermordung ihrer Mutter im Gefängnis. In der Vergangenheit verlief aber auch die Beziehung des Paares turbulent. Ken machte Gypsy 2018 einen Antrag, doch zur Hochzeit kam es nicht. Gypsy heiratete später Ryan Anderson (36), mit dem sie bis April dieses Jahres verheiratet war. Nach der Scheidung fand sie mit Ken wieder zusammen und bereitet sich jetzt auf die Geburt ihres Kindes vor.

Dieses Mal soll die Beziehung auch halten. Das haben sich beide fest vorgenommen. Sowohl Gypsy als auch Ken wuchsen in Familien auf, die durch Scheidungen geprägt waren. Schon 2017, als sie zum ersten Mal ein Paar wurden, war es für beide wichtig, das für ihre eigene Familie anders zu machen. "Wir sind uns einig, dass dies eine dauerhafte Sache ist, weil wir nicht möchten, dass unser Kind in einem zerrütteten Zuhause aufwächst", erklärte Gypsy gegenüber People. Wie wichtig ihr familiärer Zusammenhalt ist, zeigt sich auch in der verbesserten Beziehung zu ihrem Vater Rod. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit stand er ihr stets bei, und die bevorstehende Geburt festigt die familiäre Bindung sicher noch zusätzlich.

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und ihr Freund Ken Urker

