Gypsy-Rose beschreibt ihre Beziehung zum Mörder ihrer Mutter

Gypsy-Rose Blanchard (33), die verurteilte Münchhausen-Stellvertreter-Überlebende, enthüllt in ihren Memoiren "My Time to Stand" neue Details über ihre Vergangenheit und das Leben nach ihrer Haftstrafe. Dabei erinnert sich die US-Amerikanerin auch an ihre Beziehung zu Nicholas Godejohn, der 2015 nach gemeinsamen Planungen Gypsys Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard, die Gypsy ihr ganzes Leben lang körperlich, geistig und medizinisch misshandelt hatte, ermordete. In ihrem Buch erklärt die 33-Jährige, dass sie Nick 2012 auf einer christlichen Dating-Website kennengelernt habe und die beiden zunächst eine Fernbeziehung geführt hätten. Als Gypsy und Nick sich dann persönlich trafen, sollen sie angefangen haben, den Mordplan zu schmieden, um Gypsy zu befreien.

Nick solle aber nicht der Retter gewesen sein, den sich Gypsy damals gewünscht habe. Heute macht ihm die junge Frau schwerwiegende Vorwürfe. Ihr Ex-Partner soll sie während der Beziehung zu unfreiwilligen sexuellen Handlungen gezwungen und auch gewaltvolle Fantasien gegenüber einer ehemaligen Freundin gehegt haben. Gypsy wirft Nicholas in ihren Memoiren außerdem vor, sie nach dem Mord an ihrer Mutter vergewaltigt zu haben. Damit revidiert sie eine Aussage, die sie während ihres Gerichtsprozesses tätigte, da sie damals das Gefühl gehabt hätte, nicht die Wahrheit sagen zu können. "Also habe ich bedauerlicherweise gesagt: 'Nein, er hat mich nicht vergewaltigt'", erklärte sie. "Aber für mich war es eine Vergewaltigung. Ich sagte 'nein'. Ich sagte 'stopp'. Ich habe um meine Mutter geweint, meine Mutter, die tot war", schilderte Gypsy.

Nicholas verbüßt nun eine lebenslange Gefängnisstrafe für seine Rolle bei Dee Dees Ermordung. Gypsy selbst wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber bereits nach acht Jahren entlassen. Mittlerweile hat sich ihr Leben zum Besseren gewendet. Mit ihrem Freund Ken Urker erwartet die heutige Reality-TV-Darstellerin sogar bereits ihr erstes Baby.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard

Anzeige Anzeige