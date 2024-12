So zärtlich streichelt Max Verstappen Babybauch seiner Kelly

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (27) und seine Freundin Kelly Piquet (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Vor kurzem teilten die beiden diese frohe Botschaft bereits auf Instagram. Nun zeigen sie erneut ein rührendes Foto. Auf dem eleganten Bild, das im festlichen Stil aufgenommen wurde, trägt der Red-Bull-Star Max einen Smoking mit Fliege, während die Brasilianerin in einem roten Kleid strahlt. Besonders rührend: Max legt seine Hand schützend auf Kellys Babybauch und wünscht in der Bildunterschrift ein schlichtes "Merry Christmas to all".

Kelly, die als Model, PR-Expertin und Kolumnistin arbeitet, ist nicht nur die Tochter des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, sondern auch eine erfolgreiche Social-Media-Persönlichkeit. Mit über 1,6 Millionen Followern teilt sie regelmäßige Einblicke in ihre glamouröse Welt. Seit 2020 sind die beiden ein Paar, und es scheint, als hätten sie nicht nur auf beruflicher, sondern auch auf privater Ebene ihren Rhythmus gefunden. Für Kelly, die in Deutschland geboren und in Europa aufgewachsen ist, wird es das erste Kind sein.

Die beiden sind nicht nur durch ihre Liebe zur Formel 1 miteinander verbunden. Max hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm die Unterstützung von Kelly sei, während sie sein vielseitiges Leben an der Spitze des Motorsports begleitet. In der Vergangenheit sprach die Tochter der Rennlegende Nelson Piquet offen über ihre Leidenschaft für Motorsport und bewies dabei ihr umfassendes Wissen über das Geschäft. Trotz der glamourösen Außenwirkung zeigen sich Max und Kelly auf Social Media oft von einer sehr bodenständigen, familiären Seite – ein Aspekt, der sich bei ihren Fans großer Beliebtheit erfreut.

Anzeige Anzeige

Instagarm / kellypiquet Kelly Piquet und Max Verstappen im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen

Anzeige Anzeige