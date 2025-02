Schwangere Kelly Piquet strahlt auf der Berlin Fashion Week

Kelly Piquet (36) zog am Freitag bei der Berlin Fashion Week alle Blicke auf sich. Bei der Marccain Show glänzte sie in einem grünen Satinkleid und einem locker gebundenen, farblich passenden Trenchcoat – unter dem eleganten Look war ihr Babybauch fast gar nicht zu erkennen. Das Model ist nämlich aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses mit ihrem Partner Max Verstappen (27). Dem zufriedenen Lächeln zufolge kann sie die Schwangerschaft aktuell in vollen Zügen genießen.

Dass die 36-Jährige und der Formel-1-Star ein Baby erwarten, machten sie erst im vergangenen Dezember mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram bekannt. "Mini Verstappen-Piquet unterwegs. Wir könnten nicht glücklicher sein mit unserem kleinen Wunder", kommentierte der werdende Vater ein Foto, auf dem der Babybauch seiner Liebsten im Fokus steht. Während sie innig miteinander posieren, liegt Max' Hand liebevoll und beschützerisch auf dem kleinen Bauchzwerg.

Für Kelly ist das jedoch nicht die erste Schwangerschaft. Die gebürtige Homburgerin ist bereits Mutter einer Tochter. Penelope, wie der Name ihrer Kleinen lautet, geht aus ihrer früheren Beziehung mit Daniil Kwjat hervor. Sie und der russische Motorsportler gingen seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Im Juli 2019 krönten sie ihre Liebe dann mit der Geburt ihres Nachwuchses. Doch noch im selben Jahr fand ihre Beziehung ein Ende. Nun ist seit 2020 Max der Mann an ihrer Seite.

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2024

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet mit ihrer Tochter Penelope

