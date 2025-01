Max Verstappen genoss eine strenge Erziehung durch Papa Jos

Max Verstappen (27) steht derzeit an der Spitze des Formel-1-Sports: Der Rennfahrer sicherte sich in der vergangenen Saison seinen vierten Weltmeistertitel. Der Weg zum gefeierten Formel-1-Piloten war allem Anschein nach aber kein leichter – denn laut oe24 musste er strenge Erziehungsmaßnahmen durch seinen Vater Jos über sich ergehen lassen. Es hieß sogar mal, der einstige Motorsportler habe seinen Sohn an einer Raststätte zurückgelassen. Jetzt stellt der 52-Jährige jedoch klar: "Die Wahrheit ist, ich habe ihn da nicht zurückgelassen. Ich habe lediglich eine Woche nicht mehr mit ihm geredet. War das zu hart? Laut Max nicht. Ich wollte ihn spüren lassen, dass das nicht gut ist, wenn er seine Rennen so weiterfährt."

Jos habe Max in der Situation zwar an der Raststätte abgesetzt, seine Frau sei aber im Auto hinter ihnen gewesen und habe den mittlerweile 27-Jährigen mitgenommen. Ein Problem scheint der Ex-Formel-1-Fahrer darin nicht zu sehen – er findet vielmehr, dass es seinen Spross zu dem gemacht habe, was er heute ist. "Er fühlte sich durch meine Art besser für die Formel 1 vorbereitet", erklärt der Niederländer. Darüber hinaus habe es dem Red-Bull-Fahrer zu einer Ähnlichkeit mit Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) verholfen. Er sei "kompromisslos auf der Rennstrecke, aber lieb, sensibel und fürsorglich als Privatperson."

Neben seinem Erfolg auf der Rennstrecke scheint Max aber auch privat überglücklich zu sein. Wie er gemeinsam mit seiner Freundin Kelly Piquet (36) kürzlich verkündete, erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das bedeutet allerdings nicht, dass der WM-Sieger zukünftig auf den Motorsport verzichten möchte. "Ich glaube nicht, dass Max ein Rennen verpassen wird", betonte der Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko gegenüber RTL und ergänzte, das Sporttalent sei zwar "ein sehr familiärer Mensch, aber Rennfahren ist für ihn die Priorität."

Getty Images Jos und Max Verstappen im Dezember 2021

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2023

