So stylt sich Kelly Piquet während ihrer Schwangerschaft

Kelly Piquet (36) und Formel-1-Profi Max Verstappen (27) erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Für das Model ist das Baby bereits ihr zweites Kind. Promiflash traf die Schwangere auf der Berlin Fashion Week und sprach mit ihr über ihr Babyglück – und das Thema Mode während der Schwangerschaft. Als werdende Mutter den richtigen Style zu finden, fällt Kelly alles andere als schwer. "Die Leute denken oft, dass es schwierig ist, sich in der Schwangerschaft einzukleiden, aber in Wirklichkeit ist es viel einfacher, wenn man in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist, weil man direkt weiß, was man anziehen kann", betont sie.

Im Gespräch mit Promiflash verriet die Beauty ihren ganz persönlichen Fashiontipp für alle Schwangeren. "Man wechselt einfach Jacken, Pullover und Mäntel und das kann ganz schön verspielt sein", behauptete die gebürtige Homburgerin und merkte glücklich an, dass sie keine Probleme in Sachen Styling habe. Kelly sei rundum zufrieden: "Im Allgemeinen fühle ich mich in der Schwangerschaft immer gut, ich habe also großes Glück."

Die 36-Jährige und ihr Partner Max sind schon seit rund fünf Jahren liiert. 2021 bestätigten Kelly und ihr Liebster ihre Beziehung öffentlich. Ende vergangenen Jahres gab die dunkelhaarige Schönheit schließlich bekannt, dass sie und der Rennfahrer erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Ein kleiner Verstappen-Piquet ist auf dem Weg", verkündete Kelly auf Instagram. Sie hat bereits eine Tochter namens Penelope aus ihrer früheren Beziehung mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Daniil Kvyat.

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit Babybauch an Weihnachten 2024

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet mit ihrer Tochter Penelope

