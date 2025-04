So stylish posiert schwangere Kelly Piquet auf Monaco-Event

Kelly Piquet (36), die Freundin des Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen (27), zeigte sich am Montag strahlend beim Rolex Masters in Monte Carlo. Gekleidet in ein graues Midi-Kleid, das ihren Babybauch betonte, und eine locker sitzende Jeansjacke zog sie sämtliche Blicke auf sich. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Das stylishe Outfit rundete sie mit einer goldenen Statement-Kette und schlichten Ohrringen ab. Seine Haare trug das nahezu ungeschminkte Model offen und leicht gewellt.

Die bevorstehende Geburt des Kindes ist für Kelly und Max ein besonders freudiges Ereignis – denn es ist der erste gemeinsame Nachwuchs für das Paar. Kelly brachte ihre Tochter Penelope aus einer früheren Beziehung mit Formel-1-Fahrer Daniil Kvyat in die Beziehung mit und verriet in einem Promiflash-Interview: "Sie ist total aufgeregt darauf, bald eine große Schwester zu sein – superaufgeregt. Sie redet ständig davon."

Kelly und Max gehen seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Die zuckersüßen Babynews verkündeten die Turteltauben im Dezember vergangenen Jahres auf Instagram – und zwar mit einem bezaubernden Foto. Auf ihm streichelt der Formel-1-Star liebevoll den bereits gewachsenen Bauch seiner Partnerin und sie verkünden: "Ein kleiner Verstappen-Piquet ist auf dem Weg."

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet mit ihrer Tochter Penelope

Getty Images Kelly Piquet und Rennfahrer Max Verstappen, Dezember 2024

