Hoppla: Hat Max Verstappens Liebste Babygeschlecht verraten?

Max Verstappen (27) und Kelly Piquet (36) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Seit der Bekanntmachung der Schwangerschaft warten die Fans des Paares sehnlichst auf die Verkündung des Geschlechts – doch das wollen sie lieber für sich behalten, erklärt das Model auf der Berlin Fashion Week gegenüber Gala. Doch das will wohl nicht ganz funktionieren, denn noch im selben Gespräch scheint sich Kelly zu verplappern, als sie von der Namensfindung berichtet. "Es ist sehr schwierig, besonders wenn man schon eine hat, [...] einen [Namen] zu finden, der passt und gut mit dem der ersten Tochter zusammen klingt", erklärt die 36-Jährige.

Mit den Worten "schon eine" bezieht sich die gebürtige Homburgerin wohl auf ihre erste Tochter, die aus der früheren Beziehung mit dem Motorsportler Daniil Kwjat hervorgeht. Verrät Kelly also, dass sie und Max nun ebenfalls eine Tochter bekommen werden? Im Interview gibt sie einen weiteren Hinweis – allem Anschein nach wieder nur aus Versehen. "Ich glaube sie...", fängt die Tochter von Nelson Piquet den Satz an und ergänzt: "Ich glaube, es wird ein Name, den meine Tochter aussuchen wird." Allzu lang zum Überlegen bleibt wohl nicht mehr, denn wie Kelly ebenfalls verrät, sei "nicht mehr viel Zeit."

Die erfreuliche Neuigkeit des gemeinsamen Babyglücks machte das Paar erst vor wenigen Monaten bekannt. Mitte Dezember veröffentlichten sie ein Bild auf Instagram, auf dem sie eng nebeneinander stehen und Händchen halten – und hinter den Händen versteckt sich der Babybauch der schwangeren Beauty. "Mini Verstappen-Piquet unterwegs. Wir könnten nicht glücklicher sein mit unserem kleinen Wunder", kommentierte Max den Beitrag.

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet und ihre Tochter Penelope, Österreich 2025

Getty Images Kelly Piquet, Model

