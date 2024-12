Bülent Ceylan enthüllt Kampfstrategie für "Schlag den Star"

Heute Abend findet bei Schlag den Star ein spannendes Duell statt: Bülent Ceylan (48) wird gegen Stefan Mross (49) antreten. Der Comedian nimmt bereits das dritte Mal an der Show teil – gewinnen konnte er aber noch nicht. Deshalb hat Bülent sich eine neue Taktik überlegt. Er verrät im Interview mit Bild: "Ich bleibe ruhig, ruhe mich aus und schlafe viel. Das gibt mir den Ausgleich für die Show. Ich war ja schon oft dabei, habe aber nie gewonnen. Das soll sich jetzt ändern, denn alle guten Dinge sind drei."

Für den Kampf gegen den Musiker hat sich der Komiker also bestens vorbereitet: "Ich lege mich aufs Bett, mache die Augen zu und dann möglichst geräuschlose sechs bis sieben Stunden Heia", erklärt er seine Kampfstrategie. Vor seinem Kontrahenten habe Bülent keine Angst. "Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter und beide Entertainer. Das wird eine coole Show. Ich bin mir sicher, dass Stefan Deutschland zeigen will, was er kann. Mein Motto bleibt aber: Alles kann, nix Mross."

Stefan wird das erste Mal in der Sendung antreten. Vor Kurzem bestätigte der Schlagerstar die Gerüchte um seine Teilnahme auf Instagram. Auf dem Bild sieht man den Sänger neben einem Schild mit dem Logo der Show und seinem Namen. "Liebe Grüße vom Trailer-Dreh zu 'Schlag den Star'!", verkündete Stefan. Heute Abend wird entschieden, wer die 100.000-Euro-Siegesprämie mit nach Hause nehmen darf. Laut Bild dürfen sich aber beide Teilnehmer bereits über eine Gage von jeweils 50.000 Euro freuen.

Getty Images Bülent Ceylan, Komiker

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Musiker

