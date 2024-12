Nach Scheidung von Julianne: Brooks Laich hat sich verlobt

Brooks Laich (41) schwebt auf Wolke sieben. Der ehemalige NHL-Spieler hat sich mit seiner Freundin Katrín Davíðsdóttir (31) verlobt. Das verkündet das Paar stolz auf Instagram. "16. Dezember 2024. Mit dir fühlt es sich für immer richtig an", schwärmen die beiden zu verliebten Pärchenfotos im Netz. Auf den Aufnahmen hält Brooks seine Verlobte in den Armen und schmachtet sie an.

Brooks und Katrín machten ihre Beziehung im August 2021 öffentlich. "Ich gehe deinen Weg und du meinen", kommentierte der 41-Jährige damals einen gemeinsamen Schnappschuss auf der Social-Media-Plattform, der ihn mit der Crossfit-Bekanntheit zeigt. Wenig später zog auch Katrín nach und teilte ein erstes gemeinsames Foto mit ihrem neuen Partner Brooks.

Vor seiner Beziehung mit Katrín war Brooks mit Dancing with the Stars-Moderatorin Julianne Hough (36) verheiratet. Der einstige Eishockeyspieler und die Tänzerin waren von 2017 bis 2020 verheiratet und haben ihre Scheidung 2022 vollzogen. "Wir haben uns liebevoll und sorgfältig die Zeit genommen, die wir brauchten, um zu unserer Entscheidung zu kommen, uns zu trennen", teilte das Ex-Paar in einem gemeinsamen Statement mit.

Instagram / katrintanja Brooks Laich und Katrín Davíðsdóttir im Dezember 2024

Getty Images Julianne Hough und Brooks Laich im März 2018

