Cardi B begeistert mit süßen Aufnahmen von Tochter Kulture

Rapperin Cardi B (32) verzückt ihre Fans mit herzerwärmenden Aufnahmen ihrer Kinder, die sie kürzlich in ihrer Instagram-Story geteilt hat. Ihre sechsjährige Tochter Kulture (6) stahl dabei allen die Show: In einem weißen Oberteil und Jeans mit Schmetterlingsdetails posiert sie strahlend vor dem Kamin – und erinnert dabei ganz stark an ihre berühmte Mama. "Sie ist so cool, süß und sanft", schwärmte Cardi in der Bildunterschrift. Auch ihr dreijähriger Sohn Wave (3) und ihre erst drei Monate alte Tochter, deren Namen sie noch nicht verraten hat, fanden ihren Platz in der niedlichen Bilderreihe.

Abseits der Familienidylle sorgt das Verhältnis zwischen Cardi und ihrem Noch-Ehemann Offset (33) weiterhin für Schlagzeilen. Kurz vor Weihnachten lieferten sich die beiden, die sich nach sechs Jahren Ehe scheiden lassen, einen öffentlichen Schlagabtausch auf X. Offset forderte Cardi auf, sich weniger auf Dramen und mehr auf ihre Musik zu konzentrieren, worauf sie scharf konterte: "Hör auf, den Leuten eine Geschichte aufzutischen. Glückwunsch! Unterschreib die Papiere noch heute." Offset entgegnete, er werde das tun – allerdings nur, wenn sie einer geteilten Sorgerechtsregelung für ihre Kinder zustimme.

Trotz der öffentlichen Auseinandersetzungen lässt sich Cardi nicht aus der Ruhe bringen – und das stellte sie kürzlich mit einer selbstbewussten Aussage klar. In einem SMS-Verlauf, den sie bei X Spaces veröffentlichte, wurde ihr ein Tournee-Vertrag über 62 Millionen Euro angeboten, den sie jedoch ablehnte. "Ich will, dass ihr wisst, dass, wenn ich wollte, ich morgen einen Vertrag unterschreibe und die Hälfte von den 62 Millionen Euro direkt auf meinem Konto habe", betonte die Grammy-Gewinnerin. Für Cardi ist klar: Sie bestimmt ihren eigenen Kurs.

Instagram / iamcardib Cardi B mit Tochter Kulture und Sohn Wave

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

