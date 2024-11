Cardi Bs Armband enthüllt womöglich den Namen ihrer Tochter

Hat Cardi B (32) etwa aus Versehen den Namen ihrer kleinen Tochter verraten? Die Künstlerin hat kürzlich zumindest die Neugier ihrer Fans entfacht, als sie auf Instagram eine beeindruckende Sammlung von Diamantarmbändern präsentierte, die die Namen all ihrer Kinder enthalten. In einem Video des Juweliers Elliot Eliantte versuchte Cardi, das Armband mit dem Namen ihres Babys geschickt zu verdecken. "Ihr dürft den Namen meiner Tochter noch nicht sehen, also muss ich das letzte Armband verstecken", scherzte sie. In dem Clip sind die Buchstaben "B" und "L" gut zu erkennen, was ihre Follower dazu veranlasste, weiter zu spekulieren. Einige identifizierten zudem die Buchstaben "S", "O" und "M" und begannen, Vermutungen über den Namen der Kleinen anzustellen.

Einige Nutzer waren sich schnell einig und mutmaßten, dass der Name "Blossom" lauten könnte. Ein Bewunderer meinte: "Das neue Baby heißt Blossom", ein weiterer stimmt dem zu: "Cardis Tochter heißt Blossom!" Andere wiederum tippten auf den Namen "Bloom". Cardi selbst ließ die Spekulationen um ihre Tochter unkommentiert. Die Grammy-Gewinnerin hatte die Geburt des Wonneproppens Mitte September mit einem rührenden Instagram-Post verkündet. "Das hübscheste kleine Ding, 7.9.24", schrieb sie damals und versah die Nachricht mit rosa Blumen- und Herz-Emojis – die möglicherweise einen Hinweis auf den Namen ihres Babys darstellten.

Neben dem Schmuckstück für ihre Jüngste zeigte die Musikerin auch glänzende Armbänder für ihre älteren Kinder Kulture (6) und Wave (3), angeordnet in der Reihenfolge ihrer Geburt. Diesen Nachwuchs teilt sie sich mit ihrem Noch-Ehemann Offset (32), der zudem Vater von drei weiteren Kindern aus früheren Beziehungen ist: Jordan (14), Kody (9) und Kalea (9). Die "WAP"-Interpretin hatte Anfang August bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit dem Rapper ihr drittes Kind erwartet – nur einen Tag, nachdem sie zum zweiten Mal die Scheidung von ihm eingereicht hatte. Cardi und Offset, die seit 2017 verheiratet sind, haben eine stürmische On-off-Beziehung hinter sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B mit ihren Kindern vor ihrem Geburtstagstisch

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige