Erste Fotos: So schön war Andi Dorfmans Hochzeit in Italien!

Sie haben sich getraut! Andi Dorfman (36) hatte vor einigen Jahren als US-Bachelorette im TV die große Liebe gesucht. Doch den Einen fand sie woanders: Im Sommer 2021 verliebte sie sich Hals über Kopf in den Immobilienmakler Blaine Hart. Seit einigen Tagen sind die zwei nun auch Mann und Frau. Jetzt gibt es die ersten Schnappschüsse von Andi und Blaines Traumhochzeit!

Am 31. Mai gaben sich die 36-Jährige und ihr Partner in einer romantischen Zeremonie das Jawort. "Ich hätte mir keinen perfekteren Tag vorstellen können", schwärmt sie gegenüber People. Dem Magazin liegen auch einige Bilder der dreitägigen Hochzeitsfeier des Paares vor, die in der kleinen italienischen Küstenstadt Sorrento stattfand. Darauf gut zu erkennen: Andis elegante Braut-Looks. Die Beauty trug zuerst ein trägerloses Kleid mit XXL-Schlitz und schlüpfte für die Party in ein Glitzerkleid mit Rückenausschnitt.

Andi und Blaine genießen jetzt die erste Zeit als frisch verheiratetes Pärchen und könnten wohl kaum glücklicher sein. "Ich bin so gespannt auf all die Abenteuer, die uns bevorstehen, alles mit Andi macht einfach viel mehr Spaß und ist etwas Besonderes", gibt der Bräutigam preis.

Anzeige

Instagram / andidorfman Blaine Hart und Andi Dorfman im Juni 2023

Anzeige

Instagram / andidorfman Andi Dorfman und Blaine Hart im Juni 2023

Anzeige

Instagram / andidorfman Andi Dorfman im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de