Ex-US-Bachelorette Andi Dorfman und Blaine erwarten ein Baby

Andi Dorfman (37) und Blaine Hart melden sich mit zuckersüßen Nachrichten bei ihren Fans! Via Instagram gibt das Ehepaar nun bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf dem Foto zeigt die ehemalige US-Bachelorette stolz ihre große Babykugel, während sie einige Ultraschallbilder in die Kamera hält. Blaine umarmt seine Liebste stolz von hinten und drückt ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn. "Zukünftige Mama und zukünftiger Papa! Zu sagen, dass wir überglücklich sind, ist eine Untertreibung! Baby Hart kommt später in diesem Jahr", schreiben die beiden zu ihrem Post.

Die Fans sind wegen der Babynews ganz außer sich vor Freude. In der Kommentarspalte tummeln sich zahlreiche Glückwünsche. "Oh, ich freue mich so sehr für euch! Ich kann es kaum erwarten, euch in der Rolle als Eltern zu sehen! Ihr rockt das", schreibt beispielsweise ein begeisterter User. "Aww, der Post, auf den wir alle gewartet haben. Glückwunsch euch beiden! [...] Bis bald, ihr drei!", freut sich ein weiterer Follower. Auch einige Promis gratulieren den werdenden Eltern. So schreibt unter anderem Amanda Stanton (34): "Baby Hart! Ich freue mich so für euch zwei!"

Andi und Blaine hatten sich im Sommer 2021 kennen und lieben gelernt. Im vergangenen Jahr hatten die beiden schließlich den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort in Italien gegeben. In einem Interview mit People schwärmte Andi in den höchsten Tönen von ihrer Traumhochzeit: "Ich hätte mir keinen perfekteren Tag vorstellen können."

Instagram / andidorfman Andi Hartman und Blaine Hart, Mai 2023

Instagram / andidorfman Blaine Hart und Andi Dorfman, Mai 2023

