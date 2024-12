Eilmeldung: Ex-US-Präsident Jimmy Carter (100) ist tot

Traurige Nachrichten aus den USA: Jimmy Carter (✝100) ist tot. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten starb heute im Alter von 100 Jahren in seinem Haus in Plains, Georgia, wie seine Wohltätigkeitsorganisation, das Carter Center, laut E! Online in einer Erklärung mitteilte. Der Politiker war der älteste lebende US-Präsident aller Zeiten, hatte aber seit einigen Jahren gesundheitliche Probleme und befand sich deshalb seit Längerem in Hospizpflege.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Anzeige Anzeige