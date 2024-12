Prinzessin Diana feierte letztes Weihnachten ohne ihre Söhne

Weihnachten 1996 war für Prinzessin Diana (✝36) alles andere als ein fröhliches Fest. Nach ihrer offiziellen Scheidung von König Charles III. (76) im selben Jahr verbrachte sie die Feiertage allein, während ihre beiden Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (40) sich zur königlichen Tradition nach Sandringham begaben. Laut Darren McGrady, dem ehemaligen royalen Koch, bestand Diana in ihrer typischen, selbstlosen Art darauf, dass ihr Personal die Tage mit seinen Familien verbringt. "Sie wollte nicht, dass wir arbeiten", erklärte Darren in einem Interview mit dem französischen Magazin Gala. Stattdessen habe das Personal vorbereitete Mahlzeiten im Kühlschrank hinterlassen, die Diana selbst erwärmte.

Diana hatte eine schwierige Beziehung zu den weihnachtlichen Familientraditionen in Sandringham. Bereits nach ihrer Trennung 1992 fühlte sie sich dort unwohl. Laut Berichten von engen Freunden erhielt sie in den Folgejahren bei Besuchen dort eine kühle und distanzierte Behandlung durch die anderen Royals. Obwohl sie 1993 und 1994 noch versuchte, William und Harry zuliebe an den Festlichkeiten teilzunehmen, zog sie sich oft frühzeitig zurück, um allein in den Kensington-Palast zurückzukehren. In Videoaufnahmen, die Diana für ihre Biografie aufzeichnen ließ, sprach sie offen darüber, wie fremd ihr die oft skurrilen Traditionen der Windsors vorkamen. "Kein ausgelassenes Verhalten, viel Spannung, albernes Verhalten, alberne Witze, die Außenstehende seltsam finden würden, Insider aber verstehen. Ich war ein absoluter Außenseiter", erklärte sie damals.

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 an den Folgen eines schweren Autounfalls in Paris. Die Nachricht ihres Todes löste eine weltweite Welle der Trauer aus, weshalb entgegen den Regeln des Protokolls für Diana eine öffentliche Beisetzungszeremonie durchgeführt wurde. Als "Königin der Herzen" ist Diana den Menschen bis heute in Erinnerung.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

©Anwar Hussein/allaction Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im September 1989