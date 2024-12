Strenge Regeln: So sehen Luigi Mangiones Tage im Knast aus

Luigi Mangione sitzt seit Kurzem im berüchtigten Brooklyn Metropolitan Detention Center (MDC) in New York, welches für strenge Regeln bekannt ist. Mangione wurde wegen des Mordes am CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, verhaftet und anschließend aus Pennsylvania nach New York überstellt, wo er sich nun in Untersuchungshaft befindet. Da der Fall hohe Wellen schlug und Mangione durch die Tat Bekanntheit erlangte, wird er aus Sicherheitsgründen in "administrativer Einzelhaft" gehalten. Diese Maßnahme schützt ihn vor möglichen Angriffen anderer Häftlinge.

In seiner Zelle, die er allein bewohnt, stehen Luigi nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Laut TMZ ist sein Tagesablauf strikt reglementiert: Er darf täglich eine Stunde in einen umzäunten Freigangbereich, um sich zu bewegen. Dort stehen ihm gelegentlich ein Basketball oder ein Standfahrrad zur Verfügung. In der Zelle selbst gibt es keinen Fernseher, allerdings kann er, wenn Außenstehende auf sein Häftlingskonto Geld einzahlen, über den Gefängniskiosk einen MP3-Player samt Musik kaufen. Das monatliche Ausgabenlimit der Insassen liegt bei knapp 330 Euro, wobei sie für die Feiertage wohl noch ein zusätzliches Budget von knapp 100 Euro erhalten.

Vor seiner Inhaftierung führte er ein weitgehend zurückgezogenes Privatleben. Seitdem er unter Mordverdacht steht, hat sich sein Leben komplett verändert. Die schwerwiegenden Anklagen und das hohe öffentliche Interesse belasten sein Umfeld und seine Familie enorm. Während Luigi hinter Gittern auf den Verfahrensbeginn wartet, haben seine Anwälte zumindest regelmäßigen Zugang zu ihm, um die Verteidigung gegen die Vorwürfe vorzubereiten, die sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene gegen ihn erhoben wurden. Ihm droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Attentäter Luigi Mangione, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 im Metropolitan Detention Center

Anzeige Anzeige

Anzeige

Luigi Mangiones strenger Tagesablauf – wie würdet ihr damit klarkommen? Struktur bringt Ruhe und Fokus - er kann über seine Tat nachdenken. Ich würde komplett durchdrehen. Ergebnis anzeigen