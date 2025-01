P. Diddy ist eifersüchtig auf Luigi Mangiones Popularität

P. Diddy (55) soll im Metropolitan Detention Center in Brooklyn regelmäßig Wutausbrüche bekommen. Der Rapper, der seit September 2024 wegen schwerer Anklagen wie Menschenhandel und Verschwörung in Untersuchungshaft sitzt, ist Berichten des OK! Magazine zufolge unzufrieden mit der Aufmerksamkeit, die ein anderer Insasse, Luigi Mangione (26), erhält. Laut einer Quelle sorgt Luigi, der derzeit wegen angeblichen Mordes an dem CEO einer amerikanischen Krankenversicherung im selben Gefängnis inhaftiert ist, unter den Mitgefangenen für Bewunderung – während Diddy selbst Ablehnung erfährt. "Er hasst es, dass Luigi so verehrt wird", erklärte ein Insider.

Luigis Popularität innerhalb der Mauern des Gefängnisses scheint auf seinem Verbrechen und den daraus resultierenden emotionalen Reaktionen zu beruhen. Der Versicherungskritiker wird von Mitgefangenen, die selbst Verluste durch unzureichende Gesundheitsversorgung erlebt haben, als eine Art Held gesehen. Der Mord, dem Anklagen zufolge eine Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem zugrunde lag, bringt ihm offenbar Sympathien ein. Gleichzeitig leidet das Gefängnis selbst unter Berichten über eine mangelhafte medizinische Versorgung – dies scheint Luigis Position innerhalb der Gemeinschaft zusätzlich zu stärken.

Interessanterweise teilen sich Diddy und Luigi dasselbe Anwaltsteam. Der bekannte Rechtsanwalt Marc Agnifilo und seine Frau Karen Friedman Agnifilo vertreten beide Männer, obwohl diese einander nie begegnet sind. Der 26-Jährige befindet sich seit seiner Ankunft im Gefängnis in Einzelhaft, sodass kein Kontakt zwischen den beiden besteht. Trotz dieser physischen Distanz zeigt sich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der beiden Inhaftierten ist. Während Diddy sich offenbar schwer tut, mit der Situation zurechtzukommen, soll Luigi seinen Aufenthalt eher ruhig und ohne größere Probleme meistern. Die Beziehungen zu den Mitmenschen spielen also auch hinter Gittern eine bemerkenswerte Rolle.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 im Metropolitan Detention Center

