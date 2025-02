Experte schätzt Luigi Mangiones Chancen vor Gericht ein

Luigi Mangione, ein 26 Jahre alter Dateningenieur, steht derzeit im Mittelpunkt eines rechtlichen und öffentlichen Dramas, das in den USA für großes Aufsehen sorgt. Ihm wird vorgeworfen, am 4. Dezember 2024 den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, vor einem Hotel in Midtown Manhattan erschossen zu haben. Der Tatort erregte besonderes Interesse, da die Patronenhülsen mit den Worten "deny", "defend" und "depose" (etwa: verweigern/leugnen, verteidigen und absetzen/stürzen) versehen waren – offenbar ein Hinweis auf Phrasen, die Kritiker der Versicherungsindustrie verwenden. Luigi, der Tage später in einem McDonald’s in Altoona, Pennsylvania, festgenommen wurde, soll unter anderem eine "Geisterwaffe", gefälschte Ausweise und einen Brief bei sich gehabt haben, der angeblich "Parasiten" im Versicherungssystem anprangerte. Er plädiert auf nicht schuldig und wird momentan wegen Mordes, Terrorismus und Stalking angeklagt.

Während Luigi auf seinen Prozess wartet, wird in der Öffentlichkeit immer mehr über sein Motiv und mögliche Verteidigungsstrategien diskutiert. Ein neuer Dokumentarfilm mit dem Titel "Wer ist Luigi Mangione?" beleuchtet sein Leben und die überraschende Unterstützung, die er aus Teilen der Bevölkerung erhalten hat. Kritiker der Versicherungsbranche sehen ihn offenbar als Symbolfigur ihres Unmuts. Der renommierte Rechtsexperte Dan Abrams sprach mit People über seine Einschätzung zur möglichen Verteidigungsstrategie von Luigis Anwälten. "Ich erwarte nicht, dass es eine Unzurechnungsfähigkeit geben wird. Ich denke, das würde den gesamten Zweck dessen, was er angeblich getan hat und warum er es angeblich getan hat, zunichtemachen", erklärte Dan. Er spekulierte, dass sich das Anwaltsteam wohl auf eine geschickte Jury-Auswahl verlassen wird, um potenziell mitfühlende Geschworene zu gewinnen.

Luigi Mangione, der aus einer wohlhabenden Familie stammt, war bis zu seiner Verhaftung vor allem für seine Optik und seine Laufstegarbeit bekannt. Laut dem Dokumentarfilm hat sein Aussehen sogar zu einem regelrechten "Mysterium" um seine Person beigetragen. Gleichzeitig wird in Interviews mit Bekannten betont, dass sein Leben nicht ohne Konflikte und Herausforderungen war. Seit seiner Verhaftung sorgte er für weitere Schlagzeilen, als Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude in Pennsylvania Schilder mit der Aufschrift "Free Luigi" hochhielten. Es bleibt abzuwarten, welche Wendungen dieser Fall noch nehmen wird. Luigi soll am Freitag, den 21. Februar, wieder vor Gericht erscheinen.

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Pennsylvania.

Getty Images Attentäter Luigi Mangione, 2024

