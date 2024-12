Luigi Mangione sitzt im selben Gefängnis wie Rapper P. Diddy

Luigi Mangione, der Mann, der beschuldigt wird, den UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson ermordet zu haben, wird in derselben Haftanstalt untergebracht wie P. Diddy (55). Der 26-Jährige wurde am 19. Dezember nach New York überstellt und auf Bundesebene wegen Mordes angeklagt. Ihm droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe. Laut CNN befindet sich Luigi Mangione aber nicht nur wie Diddy im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, beide Männer werden sogar vom selben Anwalt, Marc Agnifilo, und dessen Frau Karen Friedman Agnifilo vertreten. Diese erklärten am vergangenen Donnerstag vor Gericht, dass sie Luigi Mangiones Verteidigung übernehmen werden.

Die Vorwürfe gegen Luigi Mangione wiegen schwer. Er soll Brian Thompson am Abend des 4. Dezember vor einem Hotel in Manhattan erschossen haben. Nach einer fünftägigen Fahndung wurde er am 9. Dezember festgenommen. Bereits am 17. Dezember erhob eine Grand Jury in New York Anklage wegen Mordes ersten Grades, Terrorismus sowie weiterer Straftaten wie Waffenbesitz und der Nutzung gefälschter Dokumente. Aktuell dominieren Berichte über die Vorwürfe gegen Luigi Mangione die Schlagzeilen, und ein Dokumentarfilm über den Fall ist bereits in Planung. US-amerikanische Medien berichten, dass Filmemacher Stephen Robert Morse bekannt durch Netflix' "Amanda Knox", das Projekt umsetzen wird.

Das Metropolitan Detention Center, in dem Luigi Mangione und Diddy nun einsitzen, ist eine Haftanstalt mit strengen Regeln. Laut Insidern sind Besuche auf 30 Minuten begrenzt, und Gefangene müssen auf scharfe Gegenstände und jegliches Schmuggelgut verzichten. Dennoch wird den Häftlingen unter anderem Zugang zu einem abgeschirmten Erholungsbereich und Brettspielen wie Schach und Domino gewährt. Während Luigi Mangione erstmals Schlagzeilen macht, kämpft Diddy seit Monaten mit einer Welle zivilrechtlicher Klagen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihn.

Getty Images Vermeintlicher Attentäter Luigi Mangione, 2024

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

