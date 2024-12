Zuschauer kritisieren Stefan Mross bei "Schlag den Star"

Stefan Mross (49) kämpfte am vergangenen Samstagabend bei Schlag den Star gegen Bülent Ceylan (48). Der Comedian konnte die Show gewinnen – der Schlagerstar musste eine Niederlage einstecken. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator konnte nicht abliefern und verlor mit einem gewaltigen Unterschied von 72:19 Punkten. Auch die Zuschauer waren von der Leistung des Volksmusikers enttäuscht. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show häuften sich negative Kommentare. "Tut mir leid, aber Stefan Mross kann einfach gar nichts", lautete nur einer von diesen. Ein anderer User beschwerte sich: "Hat Herr Mross heute irgendwie keine Lust? So einen blutleeren Auftritt habe ich noch nie gesehen." Für einen anderen Nutzer war Stefans Auftritt ein "absoluter Reinfall".

Stefan sorgte mit einem peinlichen Moment für noch mehr Kritik. Bei dem Spiel "Kleben" forderte der Moderator Matthias Opdenhövel (54) den Bayer auf, etwas auf der Trompete zu spielen. Immerhin ist Stefan mit 13 Jahren als Wunderkind der volkstümlichen Trompetenmusik bekannt geworden. Doch am Samstagabend brachte der Musiker keinen Ton heraus. Der Schlagersänger verteidigte sich: "Nein, die geht nicht. Tot. Die will nicht." Diese Ausrede kauften ihm die Zuschauer aber nicht ab. "Der Trompeten-Heini ist eh nicht der Hellste", kritisierte ihn ein Zuschauer auf Instagram.

Dabei hatte sich Stefan so sehr auf seinen Auftritt bei "Schlag den Star" gefreut. Wenige Wochen zuvor verkündete der Ex von Anna-Carina Woitschack (32) seine Teilnahme auf Instagram. Dazu schrieb der Sänger: "Ich freue mich auf eine richtig tolle Sendung am 28. Dezember 2024". Aber nicht nur Stefan musste Kritik einstecken: Auch der Moderator Matthias kam bei den Zuschauern nicht gut an. Ein Nutzer schimpfte auf Instagram: "Matthias Opdenhövel ist der schlechteste Moderator der Welt."

Stefan Mross, Musiker

Stefan Mross, Musiker

