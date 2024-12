Joshua Kimmich verrät neue Details zur Nacht nach dem EM-Aus

Im vergangenen Sommer schied die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM nach einem nicht gegebene Hand-Elfmeter aus dem Wettbewerb aus. Der aktuelle DFB-Kapitän Joshua Kimmich (29) enthüllt nun völlig offen, welch tiefen emotionalen Spuren dieses Erlebnis bei ihm und dem Team hinterlassen hat. In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schildert er seine damalige Gefühlslage. Die Niederlage habe bei ihm vor allem für eines gesorgt: Schlafmangel! Er schreibt: "Gar nicht zu schlafen kommt bei mir so gut wie nie vor. In diesem Sommer aber schon. In der Nacht nach dem Viertelfinale. Gegen Spanien. Dem für mich emotionalsten Länderspiel, das ich bislang bestreiten durfte."

Die DFB-Elf verlor nach der Verlängerung mit 1:2 gegen die Spanier. Entscheidend dafür war Merinos Treffer in der 119. Minute. Nach dem EM-Aus habe aber nicht nur Joshua schlaflose Nächte gehabt, sondern auch seine enttäuschten Teamkollegen. Der 29-Jährige verrät: "Und da saßen wir dann und haben geredet. Manche sogar, bis es hell wurde und die ersten schon wieder zum Frühstück gekommen sind. Mit einer seltsamen Stimmung zwischen maximal enttäuscht und irgendwie besonders." Trotz der bitteren Niederlage sei die Mannschaft mit dem Land daraufhin wieder etwas mehr "zusammengewachsen", was sich im Nachhinein für ihn "richtig anfühlt".

Zwar musste Joshua in diesem Jahr sportlich gesehen einige Rückschläge verkraften, doch umso mehr Freude dürfte der Fußballer 2024 in seinem Privatleben gespürt haben. Zusammen mit seiner Frau Lina, mit der er seit Juni 2022 verheiratet ist, bekam er Anfang des Jahres seinen vierten Nachwuchs. Das berichtete die Münchner Abendzeitung. Diese wiederum erhielt die erfreuliche Neuigkeit von Joshuas damaligen Trainer Thomas Tuchel (51). Demnach seien Mama und Baby direkt nach der Geburt "glücklicherweise wohlauf" gewesen.

Getty Images Joshua Kimmich, November 2024

Instagram / _linamey_ Joshua Kimmich mit seiner Frau Lina

