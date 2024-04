Fußballer Joshua Kimmich kehrt als Kenny zum "Tatort" zurück

Joshua Kimmich (29) mischt sich unter das Ermittlerteam des Münchner Tatorts. Der Fußballer ist am kommenden Sonntag in der Folge "Schau mich an" als Fitnesstrainer und Influencer Kenny in dem Krimi zu sehen. Batic (Miroslav Nemec, 69) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, 65) sind einem unbekannten Tierquäler auf der Spur, der vor laufender Kamera Hundewelpen misshandelt. Der FC Bayern München-Star hilft als Zeuge bei der Spurensuche. Als Schauspieler bewegt der Sportler sich auf unbekanntem Terrain – ein treuer Fan des "Tatorts" ist er aber schon länger.

"Ich schaue mit meiner Frau zusammen oft am Sonntag den 'Tatort', wenn es die Zeit zulässt. Sie hat mich zum 'Tatort'-Gucker gemacht und das gehört jetzt bei uns dazu: Wenn die Kinder im Bett sind, ist Sonntagabend 'Tatort'-Abend", verrät er im Gespräch mit ARD. Es wäre sehr spannend gewesen, einmal selbst hinter die Kulissen zu blicken. "Dann noch selbst eine kleine Rolle zu spielen, das hat richtig Spaß gemacht. Ferdinand Hofer und ich haben uns sehr gut ergänzt", erzählt er.

Falls bei dem ein oder anderen jetzt ein Déjà-vu aufkommt: Joshua ist nicht das erste Mal als Kenny im Tatort dabei. Der Nationalspieler spielte 2023 erstmals in dem Sonntagsklassiker mit. "Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua an den 'Tatort'-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können“, erklärte der Serienredakteur Cornelius Conrad gegenüber der Bild-Zeitung. Jetzt geht es für den Profikicker sogar in die zweite Runde.

Anzeige Anzeige

BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer im "Tatort", April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch Joshua Kimmich noch mal im "Tatort" zu sehen? Ja, ich finde es toll, dass er zurückkommt. Mich hat er als Schauspieler nicht so abgeholt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de