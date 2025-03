Offiziell: Joshua Kimmich verlängert Vertrag bei Bayern

Joshua Kimmich (30) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert! Der Superstar des deutschen Rekordmeisters unterschrieb am Donnerstag ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 2029 an den Klub bindet, so Bild. Die Bekanntgabe beendete monatelange Spekulationen über seine Zukunft. Bei der Unterzeichnung an der Säbener Straße waren auch seine Ehefrau Lina, einige ihrer gemeinsamen vier Kinder sowie sein Berater Thomas Beheshti dabei. Der 30-Jährige erklärte nach der Vertragsverlängerung: "Hier fühle ich mich wohl und hier bin ich noch nicht fertig."

Die lange Hängepartie hatte viele Fragen aufgeworfen. Angeblich sollen Angebote anderer Topvereine wie von Paris Saint-Germain im Raum gestanden haben, doch hier sei es wohl nie zu offiziellen Verhandlungen gekommen. Joshua betonte, dass für ihn letztlich das Gesamtpaket aus Team, Vereinsumfeld und sportlichen Perspektiven entscheidend gewesen sei. Der Deutsche Meister freut sich über jedes weitere Jahr mit ihm, insbesondere der Sportvorstand Max Eberl (51) lobte ihn in höchsten Tönen: "Mentalität und Identität – dafür steht er." Ebenso wird Joshua als künftiger Kapitän gehandelt, falls Manuel Neuers (38) Karriere beim Rekordmeister endet. Seinem Gehalt – rund 20 Millionen Euro jährlich – bleibt er trotz Verlängerung treu.

Privat lebt Joshua zurückgezogen mit Lina und den vier Kindern in einer Villa im noblen Münchener Vorort Grünwald. Das Paar, das seit Jahren glücklich verheiratet ist, schätzt die Ruhe fernab des Rampenlichts. Linas Unterstützung soll eine wichtige Rolle in Joshuas Entscheidung für den Verbleib in München gespielt haben. Neben dem turbulenten Fußballgeschäft legt er viel Wert auf die Familie und postet selten Momentaufnahmen aus seinem Alltag. Freunde beschreiben ihn als bodenständig und familiär – Eigenschaften, die ihn auch abseits des Platzes zum Vorbild machen.

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

Getty Images Joshua und Lina Kimmich im Juni 2024

