Joshua Kimmich bekam Linas Segen für Bayern-Verlängerung

Joshua Kimmich (30), Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, gab am Donnerstag bekannt, seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029 verlängert zu haben. In der ZDF-Sendung Sportstudio gewährt der Mittelfeld-Star spannende Einblicke in seine Entscheidungsfindung und spricht über den Einfluss seiner Familie. Besonders seine Frau Lina habe ihn während der Überlegungen begleitet. "Wir haben sehr oft gesprochen. Sie hat gesagt: 'Du musst diese Entscheidung für dich rein sportlich treffen. Wir sind überall mit dabei'", erklärt Joshua. Am Abend nach der Vertragsverlängerung habe Lina ihm schließlich versichert: "Hast du gut gemacht, wir fühlen uns hier sehr wohl."

Die monatelangen Spekulationen um Joshuas Zukunft hielten nicht nur die Fans in Atem, sondern lösten offenbar intensive Gespräche innerhalb der Familie aus. Joshua betont, dass für ihn zwar sportliche Aspekte entscheidend gewesen seien, seine Familie jedoch immer Teil der Überlegungen war: "Ich wollte eine sportliche Entscheidung treffen, aber meine Frau wusste, dass ich immer auch für die Familie entscheide." Angebote anderer Spitzenvereine wie Paris Saint-Germain, die im Raum standen, verfingen letztlich nicht – das Gesamtpaket in München überzeugte offenbar.

Joshua begann seine Profikarriere beim VfB Stuttgart, wechselte aber früh in die Jugend von RB Leipzig. Dort entwickelte er sich schnell zum Führungsspieler, bevor er 2015 zum FC Bayern München wechselte. Abseits des Platzes lebt Joshua ein eher zurückgezogenes Leben mit seiner Frau Lina und den vier gemeinsamen Kindern in München. Das Paar, das im Stadtteil Grünwald wohnt, genießt die Ruhe abseits des Rampenlichts. Freunde beschreiben Joshua als bodenständigen Familienmenschen, der für seine Kinder auch abseits des turbulenten Fußballgeschäfts ein Vorbild sei.

Getty Images Joshua und Lina Kimmich im Juni 2024

Getty Images Joshua Kimmich im Januar 2023

