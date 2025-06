Joshua Kimmich beim 100. Länderspiel von Sohn überrascht

Joshua Kimmich (30) feierte am Mittwoch beim Halbfinale der Nations League zwischen Deutschland und Portugal einen beeindruckenden Meilenstein: Der Fußballprofi bestritt sein 100. Länderspiel. Doch nicht nur dieser Anlass sorgte für Emotionen bei dem Sportler. Vor dem Anpfiff überraschte ihn sein ältester Sohn. In dem Spielertunnel, in dem sonst die Einlaufkinder auf die Fußballprofis treffen, wartete dieses Mal Kimmichs Nachwuchs auf ihn. Wie ein TikTok-Video der Sportschau zeigt, ist die Überraschung mehr als gelungen. "Was?", fragt Joshua ungläubig in dem Clip und nimmt seinen Sohn glücklich in die Arme.

Auch nach dem Spiel, das Deutschland leider verloren hat, zeigte sich Joshua im Interview mit Sport1 gerührt: "Ja, das war tatsächlich sehr emotional. Ich wusste nicht, dass er mit mir einläuft", schwärmte er von der gelungenen Überraschung. "Generell, als mir dann so ein bisschen bewusst geworden ist: 100 Länderspiele für Deutschland – das ist für mich natürlich schon etwas sehr Besonderes", fügte er stolz hinzu und betonte, dass hinter ihm ein langer Weg liegt: "Ich war in der Jugend nie der Überflieger oder der Durchstarter. [...] Ich musste mir alles sehr, sehr hart erarbeiten und dementsprechend bin ich auch wirklich stolz."

Neben Joshuas Sohn war auch seine Frau Lina an dem Spieltag anwesend. Sie schaute stolz von der Tribüne aus zu. Der Profikicker lernte seine heutige Frau im Jahr 2014 kennen. Joshua spielte damals für RB Leipzig und Lina arbeitete zufälligerweise im Ticket- und Fanshop des Vereins. Mittlerweile sind sie seit rund drei Jahren verheiratet und stolze Eltern von ganzen vier Kindern.

Getty Images Fußballer Joshua Kimmich

Getty Images Lina und Joshua Kimmich beim Oktoberfest 2024

