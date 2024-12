Ex-US-Präsident Jimmy Carter ist mit 100 Jahren verstorben

Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Der 39. Präsident der Vereinigten Staaten nahm am 29. Dezember in seinem Zuhause in Plains, Georgia, seinen letzten Atemzug. Er setzte sich sowohl während als auch nach seiner Amtszeit, die von 1977 bis 1981 dauerte, für globalen Frieden, Gesundheit und Menschenrechte ein. Für sein Engagement wurde der frühere Staatsmann 2002 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Weitere Details erfahrt ihr im Video von Promiflash.

