Gekorbt: Adrian Alian floppt in neuem Ballon-Datingformat

Ein unangenehmer Auftritt für Adrian Alian (28): Der Realitystar muss in dem Online-Datingformat "Ballon Date" einen herben Korb einstecken. Das Konzept der Show ist einfach: Ein Single trifft auf mehrere potenzielle Partner, die allesamt einen Luftballon in der Hand halten. Über Fragen wird die Kompatibilität getestet. Wer keine Lust hat, den Single zu daten, lässt seinen Ballon einfach platzen. Als Adrian den Raum betritt, sind sich die neun jungen Frauen anscheinend fast alle einig – sechs von ihnen lassen prompt ihre Luftballons platzen, bevor der Temptation Island V.I.P.-Kandidat auch nur ein Wort an sie richten kann.

Der Realitystar lässt sich von der direkten Ablehnung jedoch nicht demotivieren. Mit einem Lächeln stellt er sich den Damen vor. Darunter befinden sich auch bekannte Reality-TV-Gesichter wie Linda Braunberger (24) oder die Are You The One?-Bekanntheit Isabelle Denise. "Er war nicht groß, und auch die Frisur war jetzt nicht so mein Geschmack", begründet Linda ihr Desinteresse an Adrian. Als dann seine Vergangenheit mit Untreue auf den Tisch kommt, wird es erneut eng für ihn. Eine weitere Frau lässt ihren Ballon platzen. "Ich halte nichts von Männern, die fremdgehen", erklärt die Brünette. Doch Adrians Durchhaltevermögen wird schließlich mit einem Erfolg belohnt – dem 28-Jährigen bleibt am Ende ein Match.

Wegen seiner Untreue hatte sich Adrian in der aktuellen Staffel "Temptation Island V.I.P." mit seiner damaligen Partnerin Rebecca Ries dem großen Treuetest gestellt. Doch beiden fiel vor Ort schnell auf, dass sie viel Interesse an den Verführern haben und wohl eigentlich lieber getrennte Wege gehen würden. Adrian brach daraufhin das Experiment ab. Beim Lagerfeuer erklärte er gegenüber Moderatorin Lola Weippert (28): "Lola, du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert."

Adrian Alian, Realitystar

Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

