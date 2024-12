Nach Fremdgehvorwurf: Rebecca Ries schießt gegen Ex Adrian

Der Rosenkrieg zwischen Adrian Alian (28) und Rebecca Ries geht weiter. Vor wenigen Tagen erhob der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer schwere Vorwürfe gegen den neuen Partner seiner Ex-Freundin. Laut Adrian sei Göktug Göker, mit dem Rebecca aktuell ein Kind erwartet, fremdgegangen. Nun meldet sich die Betroffene selbst in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich bekomme gerade einige Nachrichten, dass A. seine Märchenstunde in die nächste Runde geschickt hat. Glaubt nicht immer alles, was ihr hört oder lest", schreibt sie und schießt hinterher: "Das ist der größte Bullshit, den das Jahr 2024 zum Abschluss noch gehört hat."

Laut Adrian soll Gökgun in der Nacht, bevor er gemeinsam mit seiner schwangeren Freundin in den Urlaub gefahren ist, Damenbesuch gehabt haben. Im Interview mit Calvin Kleinen (32) für "Let's talk about Temptation, Baby!" behauptete der 28-Jährige sogar, Beweise in Form von Chatverläufen dafür zu haben. Mit diesem Gerücht räumt Rebecca nun aber auf: "Gök und ich sind zusammen zum Flughafen gefahren und ich habe bei ihm geschlafen." An ihrem Ex-Partner lässt die Bachelor-Bekanntheit kein gutes Haar mehr. "Jeder, der ihn kennt, weiß, wie krank er lügen kann und ich weiß es am besten", betont sie und droht ihm: "Lass mich und meine zukünftige Familie endlich mal in Ruhe [...], ansonsten veröffentliche ich hier mal dein kleines Geheimnis und du weißt genau, wovon ich rede."

Im Jahr 2023 lernten sich Rebecca und Adrian bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Ihr Glück zerbrach allerdings, als sie sich in diesem Jahr dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P. unterzogen. Die beiden brachen das Format frühzeitig ab und verließen es getrennt. Beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen enthüllte die 29-Jährige dann, nach der Show mit dem Verführer Gök zusammengekommen zu sein und nun ein Baby mit ihm zu erwarten.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / goekgoeker_ Göktug Göker und Rebecca Ries im Dezember 2024

