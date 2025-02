Möchte Adrian Alian nun im TV nach der großen Liebe suchen?

Bei Adrian Alian (28) lief es in Sachen Liebe zuletzt nicht ganz rund. Im vergangenen Jahr nahm der Ex-Bachelorette-Boy mit seiner damaligen Freundin Rebecca Ries an der Realityshow Temptation Island V.I.P. teil – daran zerbrach ihre Beziehung. Promiflash hat auf dem Mates Date bei dem TV-Hottie nachgehakt, ob er sich vorstellen kann, erneut im TV nach der großen Liebe zu suchen. "Also, eigentlich habe ich mir gesagt, dass ich Datingshows erst mal abhake, weil es zwar schön ist, man kann auch wirklich die Liebe finden in so Datingshows, aber dieses Drumherum ist ein bisschen zu viel für meinen Kopf", gesteht er ehrlich. Ganz ausschließen möchte er einen Auftritt in einer solchen Show aber auch nicht: "Sag niemals nie, man weiß ja nie, wo ich im Endeffekt lande."

Dennoch sehe er sich derzeit eher bei einer anderen Art von TV-Formaten. "Gameshows sind meins und auf Germany Shore hätte ich auch Bock, weil ich durchgedreht bin und ich passe da super rein." Eine Anfrage für eine bestimmte Sendung würde Adrian aber unter keinen Umständen ausschlagen. "Wenn das Angebot kommt, dass ich neuer Bachelor werde, da bin ich so was von dabei", schwärmt er, gibt aber zu: "Ich weiß jetzt nicht, ob das so seriös wäre, wenn ich der Bachelor wäre. [...] Also doch, wenn die Anfrage kommen sollte, wäre das eigentlich schon lustig."

Adrian und Rebecca nahmen im vergangenen Jahr am Treuetest teil und schienen sich beide sehr gut mit ihren jeweiligen Verführern zu verstehen. Als seine damalige Partnerin eng mit Göktug Göker tanzte, brach der Realitystar das Experiment ab. Während Adrian derzeit Single ist, geht das ehemalige Bachelor-Girl mittlerweile mit Gök durchs Leben – und erwartet gemeinsam mit ihm ihr erstes Kind. Für Adrian angeblich kein Problem, wie er gegenüber Promiflash beteuert: "Ich freue mich, dass es Rebecca gut geht. Ich freue mich, dass sie eine kleine Familie gründet, mit dem Gök. Alles top."

Instagram / adrianalian Adrian Alian, im Dezember 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

