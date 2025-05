"Keine Eier": Rebecca Ries und Ex Adrian beefen sich im Netz

Rebecca Ries ist sauer – und zwar auf ihren Ex-Partner Adrian Alian (29) und dessen weibliche Begleitung. In ihrer Instagram-Story postet die Reality-TV-Bekanntheit einen Screenshot von Adrian und einer Unbekannten. Dazu schreibt sie: "Leute, es ist so lustig, ich werde zum Fame Fighting herausgefordert, weil mein lieber Ex keine Eier hat, in den Ring zu steigen." Obwohl Rebecca amüsiert klingt, ist ihr überhaupt nicht nach Lachen. In einer weiteren Story holt die frischgebackene Mama zum Rundumschlag aus.

"Girl, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aus welcher Gosse du gekrochen kommst. Es ist ein bisschen traurig und peinlich, dass du mich an meinem ersten Muttertag herausforderst, mit dir in den Ring zu steigen", wettert Rebecca. Anschließend richtet sie das Wort an Adrian und verliert an ihm ebenfalls kein gutes Haar: "Nun zu dir, mein lieber Ex-Freund. Anstatt dass du die ganze Zeit irgendwelche F*cken nach vorne schickst, die mit mir in den Ring steigen sollen, solltest du lieber selbst die Eier in die Hand nehmen und mit meinem Freund in den Ring steigen." Am Ende ermahnt Rebecca ihren Ex noch, seine Handyrechnungen pünktlich zu zahlen – offenbar flattern seinetwegen bei ihr die Mahnungen ins Haus.

Zuletzt hätte man eigentlich annehmen können, dass zwischen Rebecca und Adrian kein böses Blut fließt. Promiflash traf letzteren auf dem Event "Mates Dates", bei dem er noch versöhnliche Töne anschlug: "Ich freue mich, dass es Rebecca gut geht. Ich freue mich, dass sie eine kleine Familie gründet, mit dem Gök. Alles top." Ist die Idylle mit der gegenseitigen Kampfansage jetzt hinüber? Die Beziehung der Realitystars endete, weil sie den Treuetest bei Temptation Island V.I.P. nicht bestanden. Adrian beendete das Experiment während eines Lagerfeuers: "Lola (29), du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das abbrechen. Für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment 'Temptation Island' vorbei."

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

