Das passierte nach Rebecca Ries und Adrians Temptation-Exit

Rebecca Ries wagte mit ihrem Ex-Freund Adrian Alian (28) den großen Vertrauenstest bei Temptation Island V.I.P.. Zwar ging keiner der beiden fremd, dennoch brach der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer das Experiment vorzeitig ab. Im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" beantwortet die 29-Jährige nun die Fragen der Zuschauer – unter anderem, was unmittelbar nach ihrem Temptation-Ausstieg passiert ist. "Als ich rausmusste, wurde ich erst einmal in mein Hotelzimmer verfrachtet", erzählt sie. Dort habe sie mit einem engen Vetrauten telefoniert, als es an ihrer Tür geklopft habe: "Adrian stand dann da. Mit einer Tüte Chips und Getränken und meinte: 'Wir müssen reden.'"

Rebecca habe dem zugestimmt und er habe angefangen, zu erzählen: "Babe, es tut mir leid. Ich habe dich vor etwas beschützt." Die einstige Der Bachelor-Kandidatin sei völlig verwirrt und auch nicht damit einverstanden gewesen, dass ihr Ex sie weiterhin mit dem Kosenamen anspricht. "Du hast dich vor ganz Deutschland blamiert, du weißt gar nicht, wie die Produktion dich jetzt hasst, und die werden dich jetzt so scheiße schneiden, und die haben mich dazu gedrängt, abzubrechen", habe der 28-Jährige ihr erzählt. Rebecca habe ihm das alles aber nicht geglaubt: "Ich kenne ihn halt einfach sehr gut und leider ist er ein sehr manipulativer Mensch. Ich wünsche mir einfach, dass er sich mal anfängt zu reflektieren und die Wahrheit zu sagen, weil es ist ein Teufelskreis, in dem er sich dreht", erzählt die Beauty. Sie habe ihn dann gebeten, zu gehen. Zum Abschied habe er aber noch behauptet: "Ich soll dir von der Produktion ausrichten, du kannst dich ins Knie f*cken, und du bekommst mit Absicht den frühesten Flieger nach Hause." Bis zu der Wiedersehens-Show habe sie ihn nicht mehr wiedergesehen.

Das unglückliche Ende der Beziehung mit Adrian brachte für Rebecca jedoch gleichzeitig einen umso glücklicheren Neuanfang. In der Show lernte sie Göktug Göker als Verführer kennen. Nach "Temptation Island V.I.P." wurden die beiden ein Paar. Seit den Dreharbeiten im Frühsommer dieses Jahres ist viel passiert: Die beiden TV-Bekanntheiten verrieten vergangene Woche, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

