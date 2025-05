Nach Beleidigung: Gök fordert Adrian Alian zum Kampf heraus

Bei Temptation Island V.I.P. hatten sich Rebecca Ries und Göktug Göker kennengelernt, mittlerweile sind sie seit einem Jahr ein Paar und Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Nun sorgt Rebeccas Ex-Freund Adrian Alian (29) für Schlagzeilen: In einer Instagram-Story veröffentlichte er das Bild einer Mülltonne am Strand und kommentierte es mit den Worten "Ex on the Beach". Der Seitenhieb blieb nicht unbeantwortet – Göktug wurde auf die Aktion angesprochen und forderte den Realitystar in seiner eigenen Story prompt zum öffentlichen Duell heraus: "Wenn er ein Mann wäre, würde er bei Fame Fighting mit mir in den Ring steigen... Wenn er ein Mann wäre."

Noch im Februar hatte Adrian im Gespräch mit Promiflash eigentlich beschwichtigende Worte gefunden und betont, dass er der damals schwangeren Rebecca das neue Glück gönne und ihr alles Gute wünsche. Trotzdem habe die dramatische Trennung Spuren hinterlassen. "Also, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt bei 100 Prozent schon bin", räumte er damals offen ein.

Rebecca kaufte ihrem Ex-Freund die versöhnlichen Worte schon damals nicht ab. "Ich glaube ihm wirklich gar nichts mehr, was aus seinem Mund kommt. Da kommt einfach so viel Bullshit raus, das ist unnormal", schimpfte die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Der Streit mit Adrian wirft einen Schatten auf das Familienglück von Rebecca, die im April Mama eines kleinen Sohnes wurde. "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart – und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert", schwärmte sie auf Instagram von ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Göktug.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

