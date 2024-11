Trennung: Adrian Alian bricht "Temptation Island V.I.P." ab

Für Adrian Alian (28) und Rebecca Ries ist Temptation Island V.I.P. vorbei! Eigentlich wollten die Realitystars ihre Liebe mit dem TV-Treuetest auf die Probe stellen – und scheiterten. Beim zweiten Lagerfeuer in Folge sieben ist für Adrian eine Grenze erreicht, als er sieht, wie seine Freundin vertraut mit Verführer Gök tanzt. Gegenüber Moderatorin Lola Weippert erklärt er: "Lola, du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das abbrechen." Als Lola noch einmal nachfragt, was er damit meine, bestätigt Adrian: "Für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment 'Temptation Island' vorbei."

Beim finalen Lagerfeuer treffen Adrian und Rebecca das erste Mal seit Beginn des Liebesexperiments aufeinander. Dass der 28-Jährige von seiner Freundin enttäuscht ist, macht er direkt klar: "Ich hab so einen Abtörn auf diese Frau, ich ekel mich gerade auch. Also, ich bin kurz davor zu kotzen, wirklich!" Rebecca hingegen kann nicht verstehen, weshalb er die TV-Show abbricht und macht auch ihrem Ärger Luft: "Dieser Satz 'Du bereust es, Reue gezeigt zu haben' – willst du mich verarschen?" Die Brünette sei es leid, dass Adrian sich als "Opfer" darstelle, obwohl er in der Vergangenheit fremdgegangen war. Nach der Aussprache ist dann für beide klar, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen werden.

Adrian und Rebecca lernten sich 2023 bei Bachelor in Paradise kennen und waren nach der Show ein Paar. Doch schon nach kurzer Zeit stand die Beziehung durch einen Vertrauensbruch vonseiten Adrians auf der Kippe. Der 28-Jährige ließ bei einer Partynacht ohne seine Freundin zu viel Nähe zu einer fremden Frau zu. "Mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht. Ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, aber alles andere ist eher so Misstrauen", erklärte Rebecca in einem Interview mit RTL, kurz vor ihrem Einzug auf die Insel der Versuchung.

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige