Adrian Alian verliert Promoter-Job auf Malle nach erstem Tag

In Sachen Arbeit scheint es bei Adrian Alian (29) nicht so gut zu laufen – er hat seinen Job als Klub-Promoter auf Mallorca nach nur einem Tag schon wieder verloren. In einem Clip des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts auf Instagram packt der Realitystar die Geschichte dahinter aus. "Das war mein allererster Arbeitstag. Schön bis acht Uhr auf der Matte gewesen und um zehn dann bisschen zu spät besoffen aufgetaucht", erzählt er lachend. Da am Ballermann und Co. derzeit der Saisonbeginn gefeiert wird und überall viel los ist, könne man sich einen solchen Fehler nicht erlauben – Adrian konnte also gleich ohne Job wieder nach Hause gehen.

Adrian ist erst vor Kurzem auf die beliebte Baleareninsel ausgewandert. "Ja, ich lebe hier. Ich hatte keinen Bock mehr auf Deutschland", bestätigt der 29-Jährige. Dass es direkt nach dem großen Umzug bei etwas so Wichtigem wie der Erwerbstätigkeit hapert, sei unangenehm gewesen. Existenzängste hätten ihn nach seinem Jobverlust aber eher nicht geplagt. Mittlerweile gehe er bereits einer neuen Tätigkeit nach. "Ich habe ja Connections hier, das ging flott. Ich bin gut bedient", freut sich Adrian.

Seine wichtigste Einnahmequelle bleibt Adrian ohnehin erhalten – er nimmt an Reality-TV-Shows teil. Seinen Start hatte er als Kandidat bei Die Bachelorette, wo er um das Herz von Jennifer Saro (29) kämpfte. Bei Bachelor in Paradise lernte er dann Rebecca Ries kennen. Als Paar verschlug es die beiden zu Temptation Island V.I.P., wo ihre Beziehung dann in die Brüche ging.

Anzeige Anzeige

Instagram / adrianalian Adrian Alian, im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

Anzeige Anzeige